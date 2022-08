CIUDAD DE MÉXICO.— César Bono desató la preocupación y el desconcierto luego de que en redes sociales se difundiera que el actor había muerto tras ser hospitalizado de emergencia. Tras este alarmante rumor, el actor desmintió esta información falsa y aclaró qué le pasó, pues admitió haber estado en el hospital hace unos días.

¿Qué le pasó a César Bono? Aclara rumor de su muerte y revela su estado de salud

El legendario actor César Bono ha enfrentado varios problemas de salud desde el 2018, sin embargo, este pasado mes de marzo causó alarma luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia.

En aquella ocasión, se dijo que el actor estaba delicado pero estable, y tras permanecer 19 días en un nosocomio de la Ciudad de México, el histrión fue dado de alto. Su hija María Rosa Queijeiro indicó que el actor seguiría con su recuperación desde su casa.

Estoy en casa.



Recuperándome para reincorporarme próximamente a mi trabajo tan amado. Les mando besos y abrazos a todos, todas y todes uD83DuDE4FuD83DuDC95 — César Bono (@cesarbono) March 25, 2022

Sin embargo, esta semana circuló en varios sitios la noticia falsa de la muerte del actor de "Vecinos". Debido a la conmoción que generó este rumor, el actor salió a desmentir la fake news; asimismo, confesó haber estado en el hospital nuevamente.

“Aquí estoy, no sé porque salió ese chisme, pero estoy aquí. En fin, es una gran mentira y no veo ninguna justificación, estuve en el hospital una hora o algo así, y fue hace unos días. No estoy muerto andaba de parranda”, comentó César Bono en entrevista con el programa ''Sale el sol''.

El también actor de teatro indicó que desconoce de dónde pudo haber surgido dicho rumor, pues hace unos días fue al hospital pero solo para el cambio de una sonda biliar.

El actor, en lo que cabe, se encuentra bien de salud, pues en entrevista con el programa “El chismorreo”, César Bono declaró que está trabajando en una nueva obra de teatro, además de que ya grabó la segunda parte para la serie de Paramount Plus ‘Cecilia’, la cual fue nominada a los Rockie Awards.

uD83DuDCFA #Lade6 | ¡!En EXCLUSIVA! El actor Cesar Bono @cesarbono desmiente rumores de su muerte pic.twitter.com/8QcXKyQAZz — Chismorreo (@ChismorreoTv) August 23, 2022

Cabe destacar que en los últimos años, la salud del histrión se ha visto afectada, por ejemplo en 2021 se contagió de Covid-19, este año (2022) pero en el mes de marzo, su hija pidió al público mediante redes sociales donadores de sangre a favor del actor mexicano, y tras un par de semanas en el hospital fue dado de alta; la realidad es que a pesar de su condición, el actor ha salido adelante para continuar con su carrera artística.