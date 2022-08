Vídeo. Raúl Araiza revela la dolorosa razón por la que estuvo ausente de ''Hoy''

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Raúl Araiza y Pablo Montero tienen algo común: el alcoholismo; aunque ambos han hablado en su momento de ello, el conductor de “Hoy” lo hizo de manera abierta, tras estar durante varias semanas fuera del matutino a causa de esta adicción.

Fueron 19 días “de reforzamiento”, expresó Araiza, y aseguró que tras este tiempo ahora: “Me siento mejor que nunca, porque por fin me encontré”.

El conductor lleva varios años enfrentando el alcoholismo, en esta ocasión expresó que el “abandono de su padre”, su ausencia y las comparaciones que hacía con su hermano, le han afectado desde siempre, solo que es hasta ahora que lo confrontó como se debía.

“El vacío que yo tenía, fue por lo que me metí desesperado; es ausencia, es abandono de padre; la fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre”, expresó en el matutino.

Negó que esta recaída fuera a causa de su divorcio o sus relaciones amorosas fallidas, y aseguró que completamente se debió a una deshonestidad consigo mismo.

Raúl Araiza y Pablo Montero, con algo en común

Raúl fue cuestionado sobre el reciente problema que tuvo Pablo Montero con una periodista cuando ésta lo cuestionó sobre sus problemas con el alcohol y él reaccionó violentamente.

El también actor afirmó que en algún momento ayudó a Pablo Montero llevándolo a un lugar especializado, además, comentó que ambos han hablado de este problema que tienen en común, el cual se ha convertido en un puente entre ellos.

“Esto es personal. Con Pablo (Montero) me llevó muy bien desde antes y también nos une este puente. En algún momento, lo llevé a Monte (un centro de rehabilitación de adicciones) porque él pedía ayuda. Nunca hablo de otras personas, pero aquí creo que él sabe muy bien, igual que yo, qué es lo que tenemos que hacer y que no, todos sabemos, aunque no tengas una enfermedad; sabemos muy bien cuando alguien actuó o actuamos de una forma, lo sé perfectamente, lo que pasa es como me dicen ‘Raúl sé coherente y honesto contigo’, entonces él tiene que ser honesto con él y esta es una enfermedad de pérdidas”, aseguró.

Raúl Araiza confesó que no sabía que en el programa “Hoy” le iban a brindar el espacio para que comentara al aire sobre la situación, pero lo agradece, así como el apoyo que asegura, siempre le ha dado Televisa.

Sus compañeros, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se mostraron muy conmovidas y empáticas con él.