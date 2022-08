CIUDAD DE MÉXICO.— Anette Michel es quizás la conductora más querida de MasterChef a pesar del buen trabajo que ha hecho Rebeca de Alba y Tatiana (actualmente). Sin embargo, la también modelo considera que el equipo que hizo con los chefs de las emisiones que condujo también influyó para colocarse en el gusto del público. Ahora que Benito Molina fue señalado de acoso, la también actriz se pronunció al respecto.

Anette Michel defiende al chef Benito Molina tras acusaciones de acoso

Para muchos, Anette Michel fue parte de la fórmula que le dio el éxito a las primeras temporadas de MasterChef México, pero la participación de chefs como Benito Molina, Adrián Herrera y Betty Vázquez también fue brindó un gran aporte.

Sin embargo, recientemente el chef Benito, quien se convirtió en uno de los favoritos del programa de cocina, ha sido señala de acoso por parte de una exparticipante de MasterChef en la edición "Latinos".

Tras esta polémica acusación, Anette salió en defensa de Benito Molina, a quien la conductora considera como un amigo y de quien jamás recibió una falta de respeto.

"Yo te puedo hablar de mis experiencias y nunca se propasó, es mi amigo, lo conozco, a nivel personal, es amigo de mi esposo, y jamás recibí el más mínimo coqueteo, ha habido siempre respeto, no sabía que existía esta acusación", aseveró la tapatía sobre el chef Benito Molina, quien fue acusado por Lourdes Andonie, de supuesto acoso.

¿Anette Michel podría regresar a MasterChef México?

Los fans del reality de cocina han externado sus deseos de que Anette Michel regrese a la emisión. No obstante, la tapatía reveló que solo regresaría con una condición:

"Yo veo las nuevas temporadas porque le echo muchas porras a mis chefs, me encanta el proyecto, les echo porras siempre y mis comentarios me los reservo", inició comentando Anette, quien está dispuesta a regresar a conducir el programa pero con una condición.

"Regresaría, pero tendría que ser con otra producción, me encanta Tatiana, la amo, me parece divina, es divertida, la señora tiene toda la vida de tablas, toda la experiencia del mundo y por lo que sé, por lo que me han platicado mis amigos, es adorable", añadió la actriz de "Al norte del corazón".

Cabe destacar que poco antes de estrenarse una nueva temporada de MasterChef, la conductora anunció su salida de TV Azteca, por lo que la producción tuvo que buscar a quien la supliera.

Posteriormente, Anette Michel confesó que su salida de la empresa se debía a que había diferencia de opiniones con la administración que llegó a la empresa, con la producción del programa y porque ella buscaba regresar a la actuación. Aunque ahora ha revelado que no está cerrada a regresar a la 'cocina más famosa de México'.