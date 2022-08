EE.UU.— La cantante Belinda celebró su cumpleaños en Disneylandia, y a dicho viaje la acompañó su mamá, la señora Belinda Schüll de Peregrín, quien recientemente ha generado las risas y comentarios luego de que se difundiera un vídeo en el que se ve como la exprometida de Christian Nodal hizo "sufrir" a su mamá.

Belinda ''hace sufrir'' a su mamá, la exhibe casi al borde de las lágrimas

Por su cumpleaños número 33, Belinda viajó a Estados Unidos, y desde antes de llegar al famoso parque de diversiones la también actriz se mostró muy feliz y emocionada. Sin embargo, su alegría se vio "empañada" luego de que su mamá "explotara" en contra de ella.

Y es que en redes sociales circula un vídeo en el que se puede ver a la mamá de la intérprete de "Sapito" gritándole y hasta llamando "cabr#$%", esto luego del angustioso momento que le hizo pasar.

En el clip que se ha viralizado se puede ver a Belinda Schüll, exsuegra de Nodal, "sufriendo" en un juego mecánico al que se subió con su hija. Asimismo, en la grabación se puede escuchar como la cantante intenta "tranquilizar" a su mamá, pero ésta parece estar al borde de las lágrimas.

“Mamá se va a subir al ‘Everest’. No es el más fuerte, ¿cuánto quieres apostar a que no? Confía en mí, no va a ser el más fuerte”, se le escucha decir a 'Beli' al momento de convencer a su progenitora de subir al juego mecánico que ella quería.

“¿Qué es esto? ¡Ay, no! (…) Te lo juro que no les perdono, qué horror, ya. Ya me quiero bajar, me quiero bajar, no me gusta este juego. Eres una cabr*na, hija, te lo juro. ¡Eres una cabr*na!”, expresó la mamá de la intérprete de "Egoista" entre gritos y pataleos.

Una joya hermanas uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 #NoEsNada!!! Eres una crbna!! Ayyyy noooooo!!! uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02#MamaBeli #BelindaSchull uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 #Disney pero eso no es todo les dejo algo en mi primer comentario hermanitas @JorgeCarbajalOf uD83DuDE08 pic.twitter.com/KzLDRnNbdg — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) August 25, 2022

Como era de imaginarse, el vídeo en el que Belinda ''hace sufrir'' a su mamá generó todo tipo de comentarios. Incluso Beli no pudo aguantarse la risa, por lo que ella misma fue quien grabó y compartió el clip a través de sus historias de Instagram.

Por su parte, los fans de Belinda aplaudieron la buena relación que la actriz de "Bienvenidos a Edén" sostiene con su mamá, quien a pesar de la controversia que ha provocado al tratar de defender a la cantante, siguen estando muy unidas.

Asimismo, felicitaron a doña Belinda Schüll de Peregrín, quien a pesar de estar aterrada e incluso muy mareada (como ella misma mencionó que se sentía) se arriesgó y se subió a la atracción de Disneylandia que le hizo perder la calma.