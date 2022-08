Fue hace cinco meses que Pascacio López fue detenido debido a las acusaciones de abuso que hizo Sarah Nichols en su contra y es que aunque la propia Vanessa Bauche, actriz que también lo habría acusado de agresión, dijo que había ganado el caso, el abogado salió a desmentirla.

Ahora, tal parece que Pascacio "N" podría quedar en libertad luego de que su defensa emitiera una apelación por pruebas insuficientes para mantenerlo en prisión. Esto sabemos.

Pascacio López podría quedar en libertad, afirma abogado del actor

El abogado del actor, José Enrique Pascasio de León, dio una entrevista para una conocida revista de espectáculos en la que la investigación contra Pascacio López podría dar un giro importante gracias a que la apelación que interpuso fue aceptada por el juez, lo que significa que podría quedar libre.

“Puede ser que mi cliente no quede vinculado a proceso por el delito de violación, tras la demanda de la señorita Sarah Nichols, ya que hace meses presente mi apelación por la vinculación y ahora me están informando que fue aceptada”.

Agregó: “Los superiores le están ordenando al juez que admita dicha apelación para que mi cliente pueda llevar su proceso en libertad, me lo acaban de notificar y eso es maravilloso para nosotros. Obvio aún falta que lo acepte el juez, pero al menos ya me aceptaron la petición”.

Abogado de Pascacio López explica la situación actual del actor

El abogado de Pascacio López explico cómo ha sido todo el proceso de la detención del actor y cuáles fueron las medidas que se tomaron para que no fuera vinculado a proceso y aunque en un principio todo parecía indicar que el excompañero de Vanessa Bauche permanecería en la cárcel, ahora todo podría cambiar, ya que ahora parte de las autoridades ya aprobaron que exponga las pruebas en defensa de Pascacio "N", lo que según el licenciado, comprobaría su inocencia.

“Recordemos que Pascasio sigue privado de su libertad... después de que es detenida la persona, se lleva a cabo la audiencia inicial, la cual dura de 72 a 144 horas, en ese tiempo el juez tenía que decidir si lo vinculaba o no a proceso, pero en ese plazo de tiempo tenía que escuchar mis medios de prueba por lo menos, pero tanto el juez como la ministerio público se opusieron a escucharlos bajo argumentos que son ilegales, pero ahorita la sala ya les dejo sin efecto su resolución y los obligo a que me reciban todo (pruebas de su defensa) para que otra vez se pronuncien respecto a la vinculación o no vinculación”, concluyó.