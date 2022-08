Paco de Miguel no llegó al ensayo y no pudo cambiar el guión, esto desató la controversia. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unas semanas, Paco de Miguel fue objeto de críticas y burlas, luego de su participación en uno de los conciertos de La Academia 2022.

Asimismo, la presentación del comediante fue muy comentada, pero no por las razones correctas, ya que de aquella noche solo trascendió la polémica que protagonizó con Lolita Cortés. Debido a ello el humorista señaló que fue un error haber participado en el reality show de canto, sin embargo, un colaborador del programa ha revelado detalles sobre esta controversia.

Revelan la ''causa'' de la polémica entre Lolita Cortés y Paco de Miguel: ''no checó el guión''

Fue en el programa de radio: 'La Caminera', en el que fue invitado el creador de contenido y colaborador de La Academia 2022, Pablo Chagra, y ahí el también influencer reveló qué pasó aquella noche que se originó la disputa entre la llamada 'Juez de Hierro' y el standupero, quien para su presentación en el reality show de TV Azteca decidió aparecer en escena con su famoso personaje de ‘Miss Lety’.

En la charla, Chagra reveló que Paco de Miguel no llegó a los ensayos, por lo que no pudo checar el guión que le dieron antes de su presentación. Asimismo, Pablo indicó que una vez estando en el escenario, los nervios traicionaron al comediante y éste terminó diciendo cosas que a Lolita Cortés no le parecieron y mucho menos le causaron gracia.

"Fue una invitación de TikTok a Paco de Miguel, a presentar un segmento, una premiación, o sea cortita... TikTok fue el patrocinador más importante de La Academia, y para cerrar la participación, hicieron una entrega de premios chuscos", comenzó explicando Pablo Chagra en el programa de radio.

"Invitan a Paco de Miguel a hacer este personaje de 'Miss Lety', que a muchas personas les causa gracia, a muchas otras no, entonces pues cada quien, la situación fue que pues se juntó 'el hambre y las ganas de comer', primero Paco estaba citado en un horario para ensayar, llegó ya casi pegado al aire y no hubo un tiempo de ensayo previo", añadió el influencer.

Asimismo, Pablo Chagra reiteró que al comediante le entregaron un guión, el cual ya no pudo revisar debido a que llegó tarde y al no poder hacerle cambios a éste los nervios le "ganaron". El creador de contenido en "defensa" de Paco de Miguel mencionó que "Paco escribe sus propios sketches".

"Cuando le entregan un guión, Paco escribe sus propios sketches, a él le entregan un guión y ya no hay como tiempo de cambiarlo, a él en su momento le parece bien y se sube al escenario, él obviamente se pone nervioso porque está acostumbrado a las redes, y fue un momento chiquito, que pareció eterno para los que estábamos ahí, y pues a Lola no le gustó", detalló Chagra.

¿Qué pasó entre Lolita Cortés y Paco de Miguel en La Academia 2022?

Siendo uno de los últimos conciertos de La Academia 2022, Paco de Miguel fue invitado a realizar una dinámica en el programa; para dicha presentación se caracterizó de su personaje ‘Miss Lety’. Una vez estando en el escenario intentó bromear con el panel de jueces, pero habrían sido sus comentarios hacia Lolita Cortés lo que desató la controversia.

"Él hizo referencia a cuando Lola pidió una cámara cuando pasó lo de Jolette, también le hizo una broma a Ana Bárbara y a López Gavito, entonces le dice William Valdés a Paco: 'oye, Lola te está viendo' y le dice Lola 'no, yo ni siquiera te estoy viendo', entonces eso se me hizo irrespetuoso", contó Chagra