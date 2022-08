Alexa Nikolas de ‘Zoey 101' protestó a las afueras de Nickelodeon por abuso infantil

Nickelodeon figuró durante muchos años como una empresa productora de contenido infantil como Drake & Josh, ¡Carly, Victorius o Zoey 101 que se posicionó por muchos años en la preferencia del público, sin embargo, recientemente han salido a la luz diversas denuncian que acusan a la empresa de no proteger a sus protagonistas infantiles que, años después, denunciaron abuso infantil.

El programa de Zoey 101 ha sido uno con mayor revuelo dentro de la empresa. En esta serie se narra la historia de Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) dentro del internado, Pacific Coast Academy (PCA) en Malibú y en donde se hace de grandes amigos como Chase Matthews (Sean Flynn-Amir), Lola Martínez (Victoria Justice), Quinn Pensky (Erin Sanders), Nicole Bristow (Alexa Nikolas) y varios más.

Esta última fue una de las primeras amigas de Zoey en PCA, sin embargo, poco tiempo paso para que saliera de manera inesperada de la serie debido a problemas con el productor, Jack Salvatore, Jr, así como con la protagonista y hermana de Britney Spears.

¿Por qué Alexa Nikolas protesta a las afueras de Nickelodeon?

A más de 10 años de su salida de Zoey 101, Alexa Nikolas hizo frente a su pasado y se pronunció en contra del actuar de Nickelodeon con sus trabajadores, así como la ola de denuncias que han salido a la luz en contra de uno de los ex productores más famosos de la empresa, Dan Schneider.

Dentro de la serie de fotografías que compartió en sus redes sociales, la actriz que dio vida a Haley en The Walking Dead colgó un post donde mencionó que durante su estancia en Nickelodeon nunca velaron por ella y los acusó de abuso infantil: “Nickelodeon no me protegió”.

Estos señalamientos serían los segundos con mayor revuelo por parte de una figura pública que colaboró durante su infancia con Nickelodeon, los primeros fueron por parte de Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en la serie de televisión iCarly.

Jennette McCurdy, primera en alzar la voz contra Nickelodeon

Fue el pasado 9 de agosto cuando salió a la venta para todo público una de las publicaciones impresas más esperadas por el mundo del entretenimiento, I’m Glad My Mom Died, escrito por la ex ¡Carly donde describe una serie de anécdotas de abuso, su lucha como exactriz infantil, los trastornos alimentarios que padeció, las adicciones, su relación complicada con su autoritaria madre, y cómo retomó el control de su vida después de alejarse de la escena del espectáculo.

Dicha publicación se ha logrado posicionar a tan solo unos días de su liberación pública como uno de los grandes éxitos de las librerías, pues ha dado de que hablar a los más ávidos fanáticos de la actriz.

Uno de los casos que han llamado fuertemente la atención de los medios al rededor del mundo fue cuando habló de como altos ejecutivos de Nickelodeon le ofrecieron dinero para callar los abusos que sufrió por más de un lustro dentro de la empresa infantil.

“Te están ofreciendo 300 mil dólares”, escribió la actriz retirada de la escena del espectáculo internacional en su libro, refiriéndose a lo que le dijo uno de los ejecutivos que trabajaban con Schneider. “Interviene el gerente número 2 [...] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, agregó.

“Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El Creador’”, publicó en tercera persona y fue difundido por Variety el primer fin de semana de agosto.