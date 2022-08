Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, sufre agresión en CDMX (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La influencer Arianny Tenorio, novia del creador de contenido Luisito Comunica, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso y que un hombre en moto le habría tocado y dicho cosas morbosas mientras ella se encontraba caminando en la calle cuando se dirigía a desayunar,

La modelo venezolana denunció los hechos afirmando que no se iba a quedar callada ante el acoso.

"Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron muy duro y me dijeron cosas morbosas, y no me voy a quedar callada".