Así se enteró Shakira del engaño de Gerard Piqué y su novia; exhiben los abusos que vivió

La polémica entre Gerard Piqué y su novia Clara Chia Marti aún continúa y es que Shakira es la que peor la está pasando actualmente luego que se viralizaran las primeras fotos de la joven de 23 años con el futbolista del Barcelona en un concierto y posteriormente en una boda.

Cabe mencionar que incluso se rumora que Clara Chia Marti está embarazada de Piqué y hasta habría un anillo de compromiso lo que significaría que planean casarse.

Ahora, el periodista Jordi Martin reveló cómo fue que Shakira se enteró de la infidelidad de Piqué y su novia Clara Chia Marti y en redes sociales exhibieron todos los abusos que la cantante colombiana vivió gracias al defensa español. Aquí los detalles.

Así fue como Shakira descubrió la infidelidad de Gerard Piqué y su novia

El reportero de espectáculos Jordi Martin, quien tomó las fotos de Shakira triste y devastada en un parque con sus hijos, reveló cómo fue que la colombiana se enteró del engaño de Piqué y su novia. A través del programa Amor y Fuego, el periodista español comentó que Gerard le era infiel a Shakira desde hace muchos años pero la relación comenzó a decaer en diciembre 2021, cuando el jugador le pidió un tiempo a su pareja,

"Shakira no sabía absoluamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World y al llegar a Barcelona Piqué le dice: 'Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio', entonces Shakira le dice: 'No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo'", relató el comunicador.

Cuando Shakira regresa de sus compromisos en Estados Unidos, Gerard Piqué continuó insistiéndole que su relación ya no era igual y le pidió terminar. Ante esto, la cantante le comentó que fueran a terapia para intentar salvar su relación pero el defensa no accedió y ahí fue cuando la intérprete de "Te felicito" comenzó a sospechar sobre una posible infidelidad.

Es ahí cuando, al parecer, Shakira contrató a una agencia de detectives pero se desconoce qué descubrieron los agentes o qué le dijeron a la colombiana.

Lo cierto es que, según Jordi Martin, Shaki intentó salvar su relación hasta que finalmente decidió publicar el comunicado de prensa en sus redes sociales. Declaraciones que, al parecer, no le cayeron bien al Piqué, y esa sería la razón de su "venganza" al ya salir públicamente con su nueva novia, Clara Chia Marti.

"Cuando Shakira decide emitir el comunicado, deja mal parado a Piqué, entonces el mundo entero se vuelca con ella y él lo que dice es: 'Este comunicado me ha hecho mucho daño a nivel mediático' y por eso él actúa con esa venganza"

Además, de acuerdo con el periodista, luego de que Shakira confirmara la ruptura, varias mujeres le han escrito para comentarle las posibles aventuras de Piqué:

"Le están llegando mensajes de chicas, de muchísimas mujeres, no solamente Clara, de años anteriores a Clara, y está muy decepcionada con Gerard",

Revelan los abusos que Shakira vivió con Gerard Piqué

La separación entre Shakira y Gerard Piqué ha generado un gran debate en redes sociales y es que usuarios han exhibido todos los abusos y maltrato que la intérprete colombiana vivió a manos del futbolista del Barcelona.

Internautas en Twitter crearon varios "hilos" revelando cómo fue que Piqué utilizó a Shakira para su beneficio y además, tras darse a conocer que la engañó con Clara Chia Marti, pidió que sus amigos y familia lo ayudarán a recuperar su imagen creando una campaña de desprestigio para Shakira.

¿Por qué Gerard Piqué es el hombre más detestable del mundo?



¿Por qué Gerard Piqué es el hombre más detestable del mundo?

Aquí un hilo exponiendo todas las cosas que le ha hecho a Shakira para controlarla y lastimarla después de su ruptura. Shakira merece justicia, paz y libertad para que pueda retomar su vida.

Según lo que reveló este usuario, amigos cercanos y gente allegada a Gerard Piqué habrían encubierto varias infidelidades del futbolista y no solo eso, pagaron a la prensa para que corrieran el rumor que él y Shakira mantenían una relación abierta con la finalidad de que la gente no pensara que él la habría engañado.

En un intento desesperado por limpiar su imagen, Piqué y su familia pagaron a medios de España para difundir la mentira de que él tenía una relación abierta con Shakira, intentando justificar sus incontables infidelidades durante los últimos años.

Incluso, Gerard Piqué habría solicitado que el presidente del Barcelona hablara de él ante la prensa diciendo que estaba sumamente triste por toda la separación con Shakira y la estaba pasando realmente mal por lo que lo hizo ver como la víctima. cuando la realidad era otra.

"Su red de amigos machos incluso trataron de ayudarlo a limpiar su imagen. El presidente del Barcelona declaró que si alguien estaba triste por toda la situación era Piqué, intentando pintarlo como una víctima y sin importar que existían pruebas de sus infidelidades." dice el usuario en Twitter

Por otra parte, otro usuario expuso otro abuso del jugador de fútbol, mencionando que Gerard Piqué utilizaba a Shakira para ser un respaldo seguro para los inversionistas y así cerrar tratos de manera satisfactoria y más fácil. Es por eso que el futbolista siempre acudía a los eventos formales de la mano de Shakira pues era como su puente para formalizar los negocios.

Cuando Shakira canceló sus presentaciones en los Latin GRAMMYs y los AMAs (2016) para poder asistir a la cena que le organizó a Piqué y a Hiroshi Mikitani (CEO de Rakuten) – y concretar el patrocinio al FC Barcelona.

Amantes de turno en los antros y ahora muy quitado de la pena se presenta con su nueva novia. A Shakira la 'presumía' en la cena de negocios, La Davis, y en los eventos que necesitaba publicidad. Que nadie olvide lo que la marca de 'Shakira' hizo para la marca de Gerard Pique.

Ante esto, la ola de críticas hacia Gerard Piqué ha aumentado de manera considerable, no solo por infiel y mentiroso, sino por manipulador, chantajista y por actuar únicamente por conveniencia, pues utilizó a Shakira de maneras inimaginables y solo para su propio bien.