CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo nuevamente impactó a la audiencia, pues en una nueva emisión de un programa de TV que conduce, la tapatía se sinceró y habló del grave trastorno mental que padeció, asimismo, detalló cómo superó esa enfermedad.

Galilea Montijo confesó que padeció un grave trastorno mental

En un episodio más del programa "Netas Divinas", la conductora del matutino "Hoy" se sinceró nuevamente y reveló el problema que tuvo post-parto.

Galilea Montijo, quien ha convertido dicho programa de Unicable en un espacio para compartir sus experiencias más íntimas (como sus inicios en el mundo del espectáculo, su faceta como mamá, e incluso sus amores del pasado) reconoció que requirió de medicamentos para salir de la depresión que atravesó.

La también empresaria inició señalando que en algunos casos los fármacos sirven para recuperar la felicidad.

“También hay felicidades químicas, y no habló de drogas, habló de medicamentos cuando estás depresiva”, puntualizó durante charla.

Tras ese comentario, Galilea hizo una impactante confesión, pues afirmó que sin ciertos medicamentos estaría muerta:“Yo sin el medicamento me hubiera muerto en algún momento”.

“Sí, cuando me dio depresión post-parto tardé un ratito en regresar y cuando tomé el antidepresivo volví a ver la vida de colores, miré otra vez todo de colores”, explicó la conductora estelar del programa "Hoy".

¿Cuándo tuvo depresión Galilea Montijo?

Hace unos meses, Galilea Montijo reveló el proceso tan duro que enfrentó tras el nacimiento de su hijo, esto debido a la depresión post-parto que padeció.

En aquella ocasión, 'Gali' externó que esta enfermedad le impedía dormir y sentía que el mundo ya no era el que alguna vez conoció.

“A mí me dio depresión post-parto. Al tercer día que yo llegué con él a la casa fue de: ok, ¿ahora qué hace?’. Empiezas a decir: ‘Por qué todo el mundo duerme y yo no puedo dormir’, yo sentía que los edificios se me venían encima empecé a ver la vida blanco y negro”, explicó la tapatía.

“El primer día que tomé la pastilla, ese momento comencé a ver colores, así lo he platicado siempre. A mí el antidepresivo me ha cambiado por completo todo, por supuesto, unas cápsulas para dormir, que son naturales, también”, concluyó.