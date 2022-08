Alfredo Adame aún continúa hostigando a su exnovia Magaly Chávez

CIUDAD DE MÉXICO.- Magaly Chávez ya está pensando seriamente en hacer uso de la ley para impedir que Alfredo Adame la siga acosando. La modelo le hizo un llamada al conductor diciéndole que recuerde que ya se acabó el amor y está dispuesta a todo para dejarlo más claro, incluso interponiendo una demanda de restricción.

Las la ruptura de Magaly y Adame, éste ha hecho varias declaraciones en contra de la actriz, motivo por el que ella ya considera hacer uso de la ley para parar de lleno los ataques y calumnias según dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Y es que Magaly, de 36 años, asegura que Adame, de 64, no puede superarla y la ataca por todos los medios. Al punto que tuvo que salirse de un grupo de WhatsApp que el veterano usaba para ofenderla.

Alfredo Adame estaría acosando a su exnovia Magaly Chávez

"Varios se salieron, dijeron esto no es un chat para esto, yo también me sentí ofendida. Se lo pedí de la mejor manera: 'Señor, por favor, deje de ofenderme, por favor, olvide mi nombre. Y se reía de mí'", dijo Magaly.

Una vez que se salió del grupo, Alfredo Adame no se rindió y comenzó a mandarle mensajes a su teléfono personal, razón por la que la influencer no descarta recurrir a la ley para alejar al veterano.

"Esto yo creo que va a llegar, más adelante, a algo que a mí no me va a gustar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? (recurrir) a la ley", dijo una decidida Magaly Chávez, aunque en el fondo desea que no sea necesario.

Y es que, según mencionó la influencer, Adame también le envía mensajes privados de forma frecuente. Supuestamente, en éstos le hace llegar notas periodísticas que podrían ser escritas por su equipo, pues solo dicen cosas negativas de ella, de (Gustavo Adolfo) Infante, del Rey Grupero, de (Pablo) Mendizabal y de Carlos Trejo.

