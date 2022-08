La yucateca Aeda Fernanda con la frente en alto y feliz tras su paso por ''La Voz''

“La Voz” fue un sueño hecho realidad para Aeda Fernanda, fue de mucho aprendizaje, agradecimiento y base para su futuro musical. La joven yucateca fue semifinalista del “reality” de TV Azteca que pasado mañana llega a su fin.

En esta temporada, Joss Favela, Yuridia, Ha*Ash y David Bisbal fungieron como “coaches” y marcaron la pauta con consejos, críticas y buen ánimo, según lo que han demostrado durante los meses que ha estado al aire el programa.

Con solo 15 años, Aeda Fernanda tuvo una destacada participación en todas sus intervenciones, siempre escuchó críticas positivas y buenos consejos de los “coaches”, lo que llevará por siempre en su corazón.

No logró su pase a la final, pero lejos de una actitud de derrota, Aeda dice “que Dios sabe por qué pasan las cosas...” y agradece todo lo que vivió y aprendió.

En una nueva visita al Diario para compartir su experiencia en la semifinal, confiesa que lo primero que hizo al volver fue comer una torta de cochinita.

La semifinal de “La Voz” se llevó a cabo el lunes pasado; con el tema “Así fue”, de la autoría de Juan Gabriel, Aeda Fernanda cerró su participación con buenas críticas de los “coaches”, y aunque Joss Favela se decantó por sus otras dos compañeras de equipo (Sandra Gutiérrez y Christian Valdez), Aeda dejó el escenario contenta y satisfecha de haber puesto en alto el nombre de Yucatán.

“No hay palabras para definir lo que estoy viviendo, fueron tantas emociones, no había una sola cosa que fuera negativa, todo lo que me llevo es positivo, tanto las cosas que me dijeron, la gente que conocí, lo que aprendí; Dios sabe porque pasan las cosas, lo más bonito es que me sentí muy apoyada por toda la gente que se fue uniendo a esta locura, les agradezco demasiado, porque no hubiera sido posible sin todo ese cariño...”.

Aeda confiesa que sí lloró, pero de felicidad al leer tantos mensajes de apoyo.

¿Por qué Aeda Fernanda cambió su canción para la semifinal de la Voz?

Explica que preparó por tres semanas el tema “Te quiero, te quiero”, al cual le habían hecho un arreglo moderno que le gustó demasiado, pero cuando terminó el ensayo, Joss dijo que en cuanto a voz no había nada que corregir, pero que él sentía que la canción no hacía “clic” con nadie, y fue cambiado por “Así fue”. La joven yucateca se sintió satisfecha con su interpretación.

Lo que vivió la joven yucateca detrás de cámaras no lo olvidará, asegura. Tras darle un abrazo a sus compañeras finalistas, a quienes Aeda considera personas talentosas y sencillas, comenzó a despedirse “de puño” de los “coaches”, pero las Ha*Ash se levantaron y la abrazaron efusivamente, Yuridia, también se acercó para despedirla, camarógrafos, ingenieros de audio, de edición la rodearon, fue en ese momento que Aeda ya no pudo más y lloró, pero no de tristeza, sino de emoción y agradecimiento.

Pero las palabras de David Bisbal aún siguen retumbando en su mente. El artista español le dijo que “las mejores historias y las que más éxito tienen nunca son las que concluyen o las que ganan...”, que ella aún tiene un margen de mejora muy grande y que si ahora cuenta con una gran y potente voz, no se imagina cómo interpretará más adelante.

Otro de los momentos que Aeda recuerda de su último programa fue cuando una persona muy importante de la producción le dijo que tiene las puertas abiertas y que esto le sirva de una gran experiencia.

“Dios sabe cual es el camino que voy a llevar, por ahí escuché que este es uno de los primeros pasos y que el siguiente será más grande y con mucha fuerza”.

Los consejos de los papás de la cantante fueron muy importantes, desde el principio fueron claros al decirle que en un “reality” todo puede pasar, y tal vez eso la ayudó a demostrar un dominio y tranquilidad.

De lo que sí hubo algo de temor en la joven, fue que la gente la olvidara al terminar el “reality”, que ya no contara con las muestras de cariño y mensajes, pero fue todo lo contrario, Aeda ha sentido más que nunca el apoyo de toda la gente, y lo ha podido constatar desde su llegada al aeropuerto, caminando por las calles o yendo al supermercado.

“No me queda más que agradecer, primero a Dios, a toda la gente, y a Joss Favela, porque aprendí mucho de él”, comparte la joven, quien recuerda que su “coach” se despidió de ella con un cariñoso abrazo y felicitaciones de que lo había hecho muy bien.

“La Voz” es tan solo el comienzo en la vida musical de Aeda Fernanda, no está cerrada a participar en otro “reality”, pero no es lo que quisiera hacer. Su objetivo era que la gente la conociera, ahora, quiere lanzar música propia, volver al teatro musical, disfrutar sus estudios de preparatoria, y seguir caminando “paso a pasito, lento, pero seguro...”.— Santiago Ariel Cortés Pérez