Inés Gómez Mont provocó despido de Érika Buenfil por revelar quién era el padre de su hijo

Luego de que Érika Buenfil revelara que su hijo Nicolás ya convive con su padre, Ernesto Zedillo Jr., usuarios recordaron la polémica que vivió cuando Inés Gómez Mont dio a conocer que el hijo del expresidente de México era el papá del primogénito de Érika Buenfil pese a que la actriz de "Amores verdaderos" habría mantenido bastante privado el tema y ella no dio autorización para que se revelara dicha información.

A raíz de toda la controversia que generó en ese momento, Érika Buenfil fue despedida de Televisa y le cancelaron todos los proyectos y novelas que tenía, pues ella tuvo que confirmar que dicha información era cierta. Ahora, luego de que Inés Gómez Mont se mantiene prófuga de la justicia por robo y peculado, la actriz ha revelado que el karma llega, pues solo habló por adelantado sin pensar en las consecuencias. Aquí los detalles.

Así fue el día que Inés Gómez Mont reveló quién era el papá del hijo de Érika Buenfil

Érika Buenfil dio a luz a Nicolás sin que nadie supiera quién era su padre. Ella trabajaba en Televisa para poder mantener a su hijo sin que nada le faltara, sin embargo, tres años después de su nacimiento, fue Inés Gómez-Mont la que reveló en televisión nacional mientras colaboraba en Ventaneando, quién era el padre del hijo de Érika Buenfil.

“El hijo de Érika Buenfil, Nicolás, es del señor Ernesto Zedillo Jr.”, expresó la ahora prófuga de la justicia ante las cámaras del programa de Pati Chapoy

Al escuchar esas palabras, su jefa se limitó a decir: “O sea que es nieto del expresidente Ernesto Zedillo”. Mientras tanto, Daniel Bisogno realizó una mueca de sorpresa.

Érika Buenfil habla de su despido en Televisa por confirmar que su hijo era de Ernesto Zedillo

La actriz habló de cómo fue despedida en Televisa durante una entrevista con Yordi Rosado. Érika Buenfil confesó que cuando Inés Gómez Mont reveló la verdadera paternidad de su hijo fue despedida de Televisa y despojada de su contrato de exclusividad.

“Al día siguiente de que se reveló la noticia tenía llamado de telenovela. Confirmé que Ernesto Zedillo Jr. sí era el papá de mi hijo con Javier Poza y luego me cancelaron el llamado... me dijeron amablemente que sí me iban a pagar pero que ese era mi último día de llamado”, dijo Érika Buenfil

Asimismo, reveló que ya nunca más volvió a hablar del tema pero Ernesto Zedillo se desapareció de nueva cuenta, lo que provocó que pasara momentos muy complicados con su hijo, pues la actriz asegura que fue muy difícil que la contrataran de nuevo en la televisora de San Ángel.

Ya no me volvieron a llamar, para que me volvieran a dar trabajo fue horrible” dijo Érika Buenfil

Al verse exhibida y desempleada, Érika Buenfil sostuvo que sólo ella era responsable de su verdad y que Inés Gómez Mont no tenía derecho a ventilarla; incluso, reprochó que no le haya ofrecido disculpas por difundir la información.

Yo lo único que puedo decir es que es verdad. En su momento voy a contar la historia o lo que me sucedió a mí, de mi parte (…) Mi hijo es mío. Sí, tiene un papá, pero nadie más que yo tenía derecho de hablar”, dijo

Érika Buenfil arremete contra Inés Gómez-Mont al ser prófuga

Ahora, tal parece que los papeles se han volteado, pues Inés Gómez-Mont está acusada de robo y peculado junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y está prófuga de la justicia desde hace más de un año.

Hace unos meses, en una publicación de Instagram que hacía referencia a la situación de Inés Gómez Mont, exconductora de Televisa y TV Azteca, Érika Buenfil dejó un comentario asegurando que ahora ella es la que se encuentra en una situación comprometedora, tal y como la actriz pasó gracias a que reveló sin ningún derecho información que Buenfil consideraba privada y que además, a nadie le correspondía hablar al respecto más que a ella.