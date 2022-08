El Retador 2022. Arath de la Torre habla del yucateco Pierre David y el ''fraude'' del reality

Pierre David, el imitador yucateco que participó como "Chuponcito" en El Retador 2022, acusó de fraude al programa por editar la voz de Arath de la Torre para que el resultara ganador. El también conductor de "Hoy" fue duramente criticado en redes sociales pues los internautas aseguraron que Pierre David se merecía haber pasado al siguiente reto.

Ante la ola de criticas e insultos que recibió, Arath de la Torre ha decidido romper el silencio y aclarar el supuesto fraude del que el yucateco se quejó una vez que fue eliminado de El Retador 2022. Esto fue lo que dijo.

Fue durante la emisión de este lunes en el programa "Hoy" que Arath de la Torre habló de lo ocurrido con el imitador de "Chuponcito", Pierre David Sansores y negó todas las acusaciones del yucateco asegurando que en ningún momento la producción le dio preferencia a él y mucho menos habían editado su voz para ayudarlo.

El conducto aseguró que cuando se reveló que Pierre David había perdido, él se acerco para consolarlo y abrazarlo, e incluso lo invitó a participar a su lado en "El privilegio de mandar", serie que en la que Arath actúa con la finalidad de darle una oportunidad en la televisión y que se de a conocer, pues asegura que después de ese tipo de realitys a veces "no sucede nada" y simplemente se quedan con la experiencia y ya.

“Cuando él pierde yo lo abrazo, lo estimulo, me comparto como un caballero. Le dije lo hacer muy bien vente a Privilegio, para que pase algo con los concursantes, porque luego no pasa nada”

Asimismo, asegura que está muy molesto con el yucateco por acusarlo de fraude cuando él simplemente le ganó con mucha dignidad y no tenía porque decir que le habían arreglado la voz cuando eso no es cierto.

“Le ganó, según yo con mucha dignidad, y al otro día va y pone un tuit o uno de estos en las redes de que yo no canto, de que me arreglan la voz, que tengo preferencia por las caracterizaciones, que me pusieron un mariachi”