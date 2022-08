¿Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil tienen una relación? Podrían estar saliendo

Ingrid Coronado se encuentra en medio de la polémica luego de la muerte de Fernando del Solar y la pelea con su viuda, Anna Ferro, sin embargo, la vida personal de la exconductora de TV Azteca ha estado también en el ojo público, pues hace unas semanas se dio a conocer que ya tendría novio y ahora surgen rumores de que sería Marco Antonio Regil quien estaría pretendiendo a Ingrid Coronado. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil tienen una relación?

Fue el periodista Alejandro Zúñiga quien reveló en su canal de YouTube que Ingrid Coronado de 48 años de edad estaría saliendo con Marco Antonio Regil.

Los primeros rumores de este romance señalaban un hombre la llevaba a su trabajo, y poco a poco fueron apareciendo testigos quienes afirmaron que ese hombre era el conductor mexicano.

Los conductores se habrían conocido durante la grabación de un podcast al cual ella asistió como invitada; sin embargo, cabe mencionar nada ha sido confirmado

“Yo he estado recibiendo mensajes anónimos en mis redes sociales respecto a Ingrid Coronado... me escriben constantemente para decirme que Ingrid Coronado está saliendo con Marco Antonio Regil”

Asimismo destacó la relación de los famosos no tendría nada de malo puesto que ambos son solteros, incluso mencionó el reportero se alegraría por Ingrid Coronado.

"Yo sé que grabaron un podcast, un programa donde ella fue de invitada, y se veía que se llevaban bien, más no creo que haya algo más, pero esta persona me dice que pronto se sabrá este romance, y pues no tendría nada de malo decirlo porque él es soltero, ella es soltera, por eso me atrevo a decirlo".

¿Desde Ingrid Coronado está soltera y sin novio?

En 2015, luego de cuatro años de matrimonio con Fernando del Solar, el conductor le pidió el divorcio a la famosa, pues sentía que necesitaba luchar solo contra el linfoma de Hodgkin que le detectaron, sin embargo, inició una relación con Anna Ferro y se casó, siendo ésta su viuda.

Fernando del Solar habría tomado la decisión de dejar la casa que compartían en el Pedregal, de la Ciudad de México, y se mudó a un departamento que compró junto a Ingrid Coronado, en Cuernavaca, Morelos, el cual está en disputa legal porque supuestamente, Anna Ferro, esposa y viuda del conductor, quiere que se quede a nombre de su hija y aunque aún no se ha probado nada oficial, hace unos días se reveló que dentro del testamento de Fernando del Solar estaría estipulado que la mitad de esa casa es para Ferro mientras que la otra mitad para Ingrid y los niños,

Dicha información no estaría en manos de Ingrid Coronado, pues de acuerdo a lo que reveló su abogada, la casa de Cuernavaca en la que vivía Fernando del Solar con Anna Ferro está a nombre de la conductora y jamás le pagaron renta ni nada por el estilo, de ser así, la viuda de Fer del Solar tendría que abandonar la casa en tan solo unos meses.