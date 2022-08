CIUDAD DE MÉXICO.— Si bien Cesia se proclamó como la ganadora de La Academia 2022, reality show de TV Azteca que celebró con esta edición los 20 años del programa, la realidad es que otros participantes lograron ganarse el cariño de la gente, tal es el caso de Rubí Ibarra, quien a pesar de obtener el quinto lugar ella se siente como toda una ganadora.

¿Qué le pasó a Rubí Ibarra de La Academia 2022? Lolita Cortés le da recomendación

En esta edición de La Academia, es una realidad que a pesar del cuestionable talento de Rubí Ibarra, los reflectores siempre estuvieron sobre ella, quien llegó siendo la única aspirante con reconocimiento mediático, debido a que su nombre se viralizó en 2016 cuando sus papás decidieron hacer masiva su fiesta de XV años.

Sin embargo, en entrevista con Milenio, la originaria de La Joya, San Luis Potosí, comentó que “sabía que iba a haber gente que la iba a querer y también a quien no le iba a gustar”.

Asimismo, la también llamada 'Quinceañera viral' reconoció que al principio pensó que “la gente la iba a odiar”, pero se sorprendió al salir del programa y darse cuenta del “cariño de las personas. Rubí también mencionó que esto haberse vuelto una de las favoritas fue porque ante las cámaras se mostró como es.

Además, siente que muchas personas se identificaron con sus momentos de duda, pero también de superación: “Vieron que me quería salir, que no quería estar, que tuve pensamientos negativos, pero luego decidí seguir y se inspiraron.

Rubí también manifestó que en esos momentos en los que pensó en claudicar, sus compañeros y maestros fueron su motor para continuar.: “estaba con personas en las que podía confiar”.

Aunque la exalumna de La Academia 2022 sorprendió al afirmar que también los críticos la apoyaron mucho, aunque en las transmisiones televisivas solían darle comentarios rudos.

“Muchas veces nos los topábamos en los camerinos, en maquillaje, y realmente son personas muy distintas a como los ve uno, por ejemplo: platiqué varias veces con Lolita, me dio consejos de cómo prepararme en el escenario, de hecho, me recomendó mucho actuar, me dijo: ‘Te veo algo de actriz’”, detalló la joven.

Pero también Horacio Villalobos se le acercó para darle aliento: “Cuando me quería salir él se enteró, fue a mi camerino y me dijo: ‘No te salgas, perteneces a esto, si te sales lo vas a perder’, entonces me impulsó a no salir”.

¿Cuáles son los planes de Rubí Ibarra tras participar en La Academia 2022?

Rubí sabe que tiene abiertas las puertas en el ámbito artístico, pero para forjarse una gran carrera ha decidido que su plan es hacer todo esto con la responsabilidad de “impactar de manera positiva en la vida de las personas”.

“Me quiero enfocar mucho en seguir aprendiendo, en seguir en el canto y el baile. No solamente me quiero dedicar a la música, también a actuación, a conducción, a baile. De hecho, planeo vivir ya en la Ciudad de México. Quiero que la gente vea que hay un crecimiento constante”, explicó la exalumna.

No obstante, ahora que está fuera del programa, goza de un gran número de seguidores, además de experiencias gratas como haber compartido escenario con los Kumbia Kings, Mónica Naranjo y Aleks Syntek. Debido a los buenos recuerdos que le trae el reality show de canto en la charla mencionó algo de lo que ella misma se impresionó.

“Nunca creí que diría esto pero se extraña estar ahí, compartir con los compañeros; de alguna manera ya me había acostumbrado a estar ahí encerrada”, mencionó la joven al medio nacional a dos semanas de haber terminado su participación en el concurso musical.