Quién es Yoo Joo Eun; actriz hallada sin vida en su departamento

Nuevamente la industria surcoreana se encuentra de luto por el repentino fallecimiento de una joven promesa. En esta ocasión, se trata de Yoo Joo Eun, de 27 años, quien habría terminado con su vida, dejando atrás una carta de despedida.

Y es que aunque tenía pocas participaciones en televisión, parecía que la joven actriz se encontraba satisfecha con su trabajo, según dejan ver sus palabras divulgadas a través de Instagram, donde su hermana mayor confirmó su fallecimiento y la causa de éste.

Aunque la cuenta actualmente se encuentra inactiva, varios medios surcoreanos lograron recuperar la carta escrita por Yoo Joo Eun, que rápidamente se tradujo a través de varios medios internaciones.

"Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto", señala parte del escrito divulgado por Soompi en Español.

¿Quién es Yoo Joo Eun?

Yoo Joo Eun nació en Corea del Sur y es la menor de sus hermanos. Se graduó con una licenciatura en actuación de la Universidad Nacional de Artes de Corea.

En el 2018, interpretó el papel de Casey en el drama coreano "Big Forest", dirigido por Park Soo-won. En el 2019, apareció como integrante del reparto secundario en la serie de fantasía "Joseon Survival Period".

Su agencia de representación era Hunus Entertainment, que cuenta con artistas como XENO-T, ELRIS y JBJ95, entre otros.

La carta de despedida de Yoo Joo Eun

Si bien en la mayoría de su carta de despedida, Yoo Joo Eun intenta no mostrar algún signo de depresión y parecía estar satisfecha con su trabajo como actriz, lo cierto es que también admitió que había sido difícil para ella.

"Siempre quise hacer actuación. Tal vez fue todo para mí o solo una pequeña parte de mí. Pero resultó que seguir esta carrera fue muy difícil. No quería hacer nada más y fue insoportable".

"Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más".

La madrugada del 29 de agosto, su hermana la encontró sin vida en el departamento en el que vivía, junto a la carta. El funeral de Yoo Joo Eun se realizará en el Hospital Universitario Ajou en Suwon-si, Gyeonggi-do.

Si necesitas ayuda o alguien cercano a ti necesita hablar, los números de la prevención del suicidio en Yucatán son: 01 800 00 00 779 o 01 800 00 00 SSY. En caso de tratarse de una emergencia pueden llamar al 911.