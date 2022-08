Yolanda Andrade VS. Laura Zapata; amenaza con filtrar cuánto dinero le daba Thalía por su abuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dichos de Laura Zapata sobre las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cayeron en bien a muchos mexicanos, pero tal parece que tampoco a Yolanda Andrade, quien a través de redes sociales tachó de "huevona" a la primera actriz y amenazó con filtrar cuánto le trasfería Thalía por los cuidados de su abuela doña Eva Mange.

¿Por qué Laura Zapata enojó a los mexicanos?

En una conversación de días pasados con articulista Carlos Alazraki; Laura Zapata criticó al gobierno del presidente López Obrador.

"No lo aguanto, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y por su coraje que le tiene al presidente Calderón. Es el Atila de nuestro país. ¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, porque es chapucero (...)", agregó la también productora.

Laura Zapata también expresó que México es "un país de huevones, de estira la mano".

"Y este les avienta, los maicea con dos mil pesos, con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso y dicen, ‘bueno, es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera (...)’ Y con eso se conforman, o sea, no fueron a la escuela".

Los conservas dicen además, que: “Somos un país de huevones”



Clasismo, racismo, odio al pueblo. Vaya claridad del pensamiento conservador. pic.twitter.com/1aFhW050wV — Hans Salazar uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Hans2412) August 28, 2022

AMLO responde a Laura Zapata

Al respecto, López Obrador acusó de racismo y clasismo a la actriz y le recomendó "a esta señora" que "lea a Bonfil Batalla, que lea el México Profundo, que lea a Fernando Benítez (...), no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López rechazó que el país sea de personas flojas.

"Y lo que opina la señora, de que los mexicanos son flojos ¡Millones de gentes piensan así! Pero desde luego, eso no es cierto, el pueblo de México es de los más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante a ninguna parte y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes".

Tras recibir respuesta en la mañanera, la actriz de "María Mercedes" le pidió a López Obrador "que se ponga a trabajar, que ya deje el chisme".

Yolanda Andrade exhibe a Laura Zapata

Yolanda Andrade fue una de las voces en contra de Laura Zapata, a quien incluso reviró los dichos tachándola de "huevona" y acusándola de recibir "maíz" de su hermana Thalía y le recomendó ponerse a trabajar.

#laurazapata

Los Mexicanos NO Somos Huevones !

La Huevona eres tú !

Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia ,

Ponte a Trabajar!!!#laurazapata #yolandaandrade https://t.co/1b8KlDlwgK — Yolanda Andrade (@yolandandrade) August 29, 2022

La conductora incluso respondió a uno de los comentarios de su publicación, lanzando lo que podía ser tomado como una amenaza a la actriz Laura Zapata, pues dijo que podría publicar la mensualidad que recibía por los cuidados de doña Eva Mange, su abuela, quien hace apenas unos meses falleció.