Exhiben a Cristian Castro por ''enamorar'' a una joven por Instagram (VÍDEO)

Cristian Castro fue exhibido en redes sociales por querer enamorar y ligar a una joven a través de Instagram. Fue la hermana de esta mujer quien mencionó que el cantante pudo haber sido su cuñado y es que fueron varias ocasiones en las que el intérprete de "Azul" intentó salir con ella y hasta se ofreció a pagarle un viaje a Estados Unidos.

Cabe mencionar que el hijo de Verónica Castro se encuentra en medio de la polémica debido a los extraños looks con los que ha aparecido últimamente, pues se ha dejado ver con el cabello morado, verde, azul, entre otros.

Exhiben mensajes de Cristian Castro por Instagram

A través de un Tiktok, la usuaria @Caroceballos expuso que Cristian Castró intentó ligar a su hermana por Instagram y hasta por mensajes de Whatsapp.

En el vídeo se puede ver que "Luli", nombre de la joven con la que intentó salir Cristian Castro, al parecer etiquetó al cantante en una historia, a lo que él le responde y comienzan a platicar. La chica del instagram le pregunta dónde está y él le dice que en Las Vegas y le pregunta cuando irá a verlo y si tiene visa. Incluso le pregunta qué signo zodiacal es.

Luli le responde que tiene pasaporte italiano y que no es necesario la visa, por lo que pronto podría ir a visitarlo; Cristian Castro le responde que él le saca el boleto de avión.

En otra de las capturas de pantalla mostradas por Caro Ceballos, se muestra como Cristian Castro pide ver a Luli con un romántico mensaje que dice: "Sol lindo, ya quiero verte"

Asimismo, en el clip también se observa como Luli y Cristian ya hasta hablaban por Whatsapp puesto que en otra imagen, el cantante le dice a la joven lo mucho que la extraña.

TikToker expone a Cristian Castro y revela como trató de conquistar a su hermana por Instagram pic.twitter.com/FQ3zVj4hLw — Lo + viral (@VideosVirales69) August 3, 2022

Cristian Castro responde a críticas por su look

De acuerdo con lo que Castro declaró para el programa Telenoche -donde aparece con el cabello de su tono natural y un traje negro, lo que él buscaba con los cambios de look en el programa de talentos era reinventarse, además de pasar un rato agradable y divertido.

“Estoy tratando de divertirme un poquito... hice algunos looks muy estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado.. Me disfrazaron de Troll, no sé; la cosa es que me estoy yendo a los extremos solamente para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea distinto y divertirme también; es un momento mío que hace mucho no tengo en televisión y estoy divirtiéndome”,