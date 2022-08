Fofo Márquez y Rey Grupero hacen broma a Alfredo Adame, ¿los demandará?

CIUDAD DE MÉXICO.— Fofo Márquez y el Rey Grupero recientemente protagonizaron una supuesta pelea tras una broma pesada que se salió de control, pero al parecer el influencer y el youtuber decidieron dejar a un lado sus diferencias para unirse y molestar a Alfredo Adame, quien como era de imaginarse reaccionó de forma polémica ante esta burla.

Alfredo Adame enfurece por una broma, ¿Fofo Márquez y Rey Grupero involucrados?

Fue a través de Instagram que el exconductor del programa "Hoy", publicó un clip en el que se mostró muy molesto por el "regalo" que le dejaron.

De acuerdo con lo mostrado en un vídeo, unos "chistositos" colgaron una lona en la entrada de su casa para "promocionar" las clases de karate y para ser DJ, que Alfredo Adame ofrece. Asimismo, el expolítico también dio a conocer que dejaron una manta más en un puente peatonal de la Ciudad de México.

“Patadas de bicicleta, carazo a botella y desplazamiento con sillas con el experto en artes marciales Zen Zei Alfredo Adame, no aceptes imitaciones”, se podía leer en la gran lona colgada en la puerta de la casa del actor.

En la lona, Fofo Márquez y el Rey Grupero, quienes supuestamente están detrás de la broma, publicaron el número de celular real del exgalán de telenovelas, por ello Alfredo enfureció y muy a su estilo, externó su enojo:

“Hijos de su put*#"$, cabr*$&n, pusieron hasta el teléfono”, indicó el exparticipante de ‘Soy Famoso, Sácame de Aquí’ evidentemente muy enojado al ver el acto vandálico que cometieron en su contra.

Cabe destacar que hasta ese momento, Alfredo Adame desconocía quien había realizado la pesada broma, pero en redes sociales se especulaba que los autores fueron Rodolfo Márquez y Alberto Ordaz, mejor conocidos como Fofo Márquez y el Rey Grupero.

Fofo Márquez y Rey Grupero hacen broma a Alfredo Adame

Luego de que Alfredo Adame compartiera un vídeo con su reacción hacia la broma que le hicieron, el Rey Grupero comentó la publicación del exconductor del matutino de "Hoy" señalando que "el que te hizo eso es un genio", además de etiquetar al influencer de Guadalajara: "verdad, Fofo Márquez". Con este mensaje el youtuber dio a entender que él y Fofo eran los autores de la broma.

¿Alfredo Adame procederá legalmente contra Fofo Márquez y el Rey Grupero?

Debido a la polémica generada tras la broma de Fofo Márquez y Rey Grupero, Alfredo Adame fue cuestionado sobre si tomará acciones legales en contra de los influencers, sin embargo, para sorpresa de muchos su respuesta fue inesperada.

En entrevista con Multimedios, Adame dijo que no procederá legalmente contra el influencer y el youtuber, asimismo, aseguró que no está enojado por la "travesura" que le hicieron, al contrario agradece la publicidad gratuita que le han dado.

“No, no estoy enojado, ni me viene, ni me va, ni me sirve absolutamente de nada (demandarlos). Eso es publicidad para mí. Ladran los perros, Sancho, señal que seguimos cabalgando. No estoy enojado, estoy sorprendido que alguien pueda no tener vida y andar haciendo esas tonterías”, puntualizó Alfredo.

Sin embargo, aunque no tiene pensado denunciar a Márquez y Ordaz, el actor resaltó que ambos cometieron un delito al compartir su número de celular, lo cual ha hecho en otras ocasiones Carlos Trejo.

“Nuevamente, vuelven a publicar mi teléfono real, eso ya es un delito. Carlos Trejo, el Rey Grupero, Pablo Mendizábal y Gustavo Adolfo Infante han publicado más de 50 veces mi teléfono… Eso es lo único que sí me molesta de todo esto, volvieron a transgredir y eso es un delito. Es un delito que se puede pagar con cárcel, desgraciadamente en México la ley en ese sentido no es clara y tiene lagunas terribles”, agregó el actor de telenovelas.

Alfredo Adame dice que pudo dispararle a Fofo Márquez y el Rey Grupero por broma de la manta

Acostumbrado a la polémica, en la entrevista brindada a un programa de Multimedios, Alfredo Adame enfatizó que Fofo Márquez y el Rey Grupero tuvieron suerte, pues tiene “el sueño pesado” y por ello no se percató del momento en el que colgaron la manta.

Pero señaló que de haberse dado cuenta pudo haberles disparado con una de las armas que tiene "para protección" de su casa y que asegura son “armas registradas”.

"El primer riesgo ahí fue, uno, que pasara una patrulla y los agarraran trepándose la barda haciendo algo; dos, que nos diéramos cuenta nosotros... Yo tengo el sueño pesado, no oí nada, nos hubiéramos dado cuenta, yo hubiera agarrado una pistola, nos hubiéramos subido por los cuartos y agarramos a balazos a quienes estén ahí", detalló Alfredo Adame.

Afortunadamente, la broma no terminó en una consecuencia falta de la que puedan arrepentirse Fofo Márquez y el Rey Grupero.