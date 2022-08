Pascasio López es vinculado a proceso por acoso; así lo reveló Vanessa Bauche

Pascacio López, actor mexicano, fue vinculado a proceso tras la denuncia que puso en su contra Vanessa Bauche. La actroz dio a conocer el giro que dio su caso luego de que, en diciembre del 2020, lo denunciara formalmente por el delito de acoso.

A través de sus redes sociales la actriz de la cinta "Amores Perros" reveló que López fue vinculado a proceso, por lo deberá permanecer detenido en Guadalajara, Jalisco, lugar al que trasladado tras su detención.

Aunque todavía falta que inicie el juicio en el que se determinará si Pascacio es encontrado, o no, culpable, para Bauche este gran paso ya significa una victoria:

"Se ha hecho justicia, luego de más de un año de espera. Han vinculado a proceso a mi agresor por una denuncia penal interpuesta desde diciembre del 2020 en la Fiscalía de Jalisco", escribió en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, Vanessa agradeció a las autoridades por actuar en favor a la víctima, además, también dedicó unas palabras a su familia y las personas que la han ayudado en este camino.

"Gracias totales por abrir camino jurídico y actuar con perspectiva de género. Va por mí y por todas. Gracias a mi equipo legal, de management y estrategia, a mis hermanas, a mis amig@s de camino, a mi familia y a Dios", agregó

¿Qué hizo Pascacio López, actor de "Guerra de Vecinos"?

Pascacio López fue acusado de violencia sexual contra Sarah Nichols, también actriz de 39 años. La confirmación del arresto se hizo este miércoles a través de un comunicado realizado por los abogados de la víctima en el programa Ventaneado de Pati Chapoy en TV Azteca.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el reconocido actor es tachado de ser una persona violenta, pues su compañera en Guerra de Vecinos, la actriz Vanessa Bauche, lo señaló por acoso laboral luego de que en varias ocasiones la agredió en el set de grabación, por lo que tuvo que renunciar al proyecto.

Expuso que Pascacio López le dijo en una ocasión: “Carajo, no te sabes tus textos, no estudias”. En otro de sus arrebatos, el actor estaba borracho y le gritó a Bauche: “Tienes que aceptar que no estudias No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo”.

Luego de que Bauche asegurara que había sido agresivo con ella, allegados a la producción de Netflix expusieron que Pascacio López “se siente protegido por su tío”, Enrique Pascacio de León, quien es actualmente el presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

¿Quién es Pascacio López, actor de Guerra de Vecinos?

Pascacio López nació en Chiapas el 1° de enero de 1970 y tiene actualmente 52 años. Cuando era joven comenzó a estudiar la carrera de Derecho pero fue invitado a participar en un casting para un cortometraje y en ese momento surgió su pasión por la actuación. Luego de ello realizó diversos cursos para continuar con su carrera e incursionó en el teatro.

Además de formar parte de “Guerra de Vecinos” y “Rosario Tijeras”, Pascacio López también estuvo en "40 y 20” y “La diosa del asfalto”; sin embargo, su carrera se ha visto manchada por los escándalos en los que ha sido señalado de violento.