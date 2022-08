Luego de que se diera a conocer que "Venga la alegría: Fin de semana" saldría del aire debido al poco rating que tiene dentro de la empresa, ahora han revelado en redes sociales que Sofía Aragón, modelo y reina de belleza, ha renunciado a TV Azteca definitivamente y saldría de la empresa próximamente.

Cabe mencionar que también se rumora que a la única conductora del matutino que TV Azteca piensa "rescatar" es a Gaby Ramírez, quien posiblemente se quede dentro de VLA semanal. Aquí los detalles.

Conductora de Venga La Alegría habría renunciado a TV Azteca, afirman

Sofía Aragón, conductora de Venga La Alegría Fin de semana, habría renunciado a la televisora y, aunque no se explicó el motivo de su salida, se puede intuir que la razón tuvo que ver con su contrato, pues recordemos que muchos contratos de los conductores de esa edición del programa terminan en este mes.

De acuerdo con el periodista Pablo Chagra, Sofía Aragón habría salido definitivamente de la televisora debido a la cancelación del matutino y por el tema de su contrato, así lo reveló Pablo Chagra en Twitter.

“Exclusiva chismillennial. Pues antes de que Venga la Alegría: Fin de semana, salga del aire, que ya es un hecho, Sofía Aragón ya renunció, pero a TvAzteca ¿a dónde se irá? Y la única que se salva, será Gaby Ramírez que se incorporará a Venga la Alegría toda la semana”, informó Chagra, a través de Twitter.

uD83DuDD25 Exclusiva chismillennial uD83DuDD25



Pues antes de que Venga la Alegría fin de semana, salga del aire QUE YA ES UN HECHO, Sofía Aragón ya renunció, pero a TvAzteca uD83DuDE31 ¿a dónde se irá?



Y la única que se salva, será Gaby Ramírez que se incorporará a Venga la Alegría toda la semana uD83DuDD25 pic.twitter.com/8X4e2XvFcN — Pablo Chagra? (@pablo_chagra) August 30, 2022

Hasta el momento, TV Azteca o la modelo no han hecho comentarios al respecto, por lo que no sabemos si la joven podría despedirse en la próxima emisión del programa o simplemente ya no aparecerá más.

Venga La Alegría fin de semana sale del aire en TV Azteca

La cancelación de ‘VLA: Fin de semana’ forma parte de un plan de reestructuración por parte de la empresa, la cual se da a raíz de la salida de Sandra Smester como directora de contenidos de TV Azteca, pues se planea eliminar programas que no generen rating a la televisora.

Aunque aún no se sabe la fecha exacta en la que el programa de fin de semana se deje de transmitir, se intuye que sucederá pronto.