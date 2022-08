CIUDAD DE MÉXICO.— La controversia entre Arath de la Torre y el yucateco Pierre David, quien logró impresionar a los televidentes con su imitación del payaso ‘Chuponcito’, sigue dando de qué hablar. Ahora se mostró el tenso e incómodo momento que todos vivieron cuando el también comediante regresó al escenario de El Retador 2022 para disculparse públicamente con el conductor del programa "Hoy".

El Retador 2022. Yucateco se disculpa con Arath de la Torre; protagonizan tenso momento

Han pasado dos semanas desde que dio inicio El Retador, pero la polémica entre Arath de la Torre y el imitador yucateco continúa.

En la emisión del pasado domingo 28 de agosto, Pierre David regresó al programa para ofrecerle una disculpa pública al también actor de cine y telenovelas. El yucateco estando en el escenario del reality show, señaló que lo que dijo en contra del conductor del programa "Hoy" fue por la molestia de haber sido eliminado, pero no tiene nada en contra de Arath, al contrario, lo admira.

Y aunque De la Torre aceptó las disculpas, no pudo evitar externar el enojo que sintió tras la declaración que Pierre David Sansores hizo y que desataron los comentarios en contra del actor y comedia. No obstante, este momento se tornó incómodo para todos los presentes en el foro por la actitud del actor y comediante:

“Te disculpo, pero te pido de favor que no vuelvas a hacer eso, te lo doy como consejo: no escupas para arriba... Están aceptadas las disculpas, pero nada más te voy a pedir un favor, no te metas conmigo, no me tires, no te metas conmigo, gracias”, manifestó con evidente molestia el presentador de ''Hoy'', quien trató de continuar con el programa, pero Consuelo Duval le indicó que el yucateco tenía algo más que decir.

Como era de esperarse, el momento se viralizó en redes sociales e internautas emitieron fuertes críticas en contra de Arath a quien además de reprocharle su actitud prepotente, le pidieron tener más humildad.

El Retador 2022. El yucateco Pierre David Sansores no se arrepiente de lo que dijo en contra de Arath de la Torre

Ante las cámaras del programa, Pierre David Sansores indicó que no puede retractarse de lo que dijo y generó la molestia de Arath de la Torre. Sin embargo, dio a entender que si el actor y conductor del matutino de Televisa se lo tomó a mal, ese ya no es asunto suyo, ya que él no puede controlar la reacción de comediante.

Asimismo, el yucateco reiteró que se disculpaba con el presentador de TV debido al comentario personal que hizo en sus redes sociales y que fue sacado de contexto. Pierre David aclaró que sus palabras armaron un "alboroto", pero señaló que nunca fue con algún medio a hablar mal de la producción o de Arath de la Torre.

"No se me hizo correcto que la gente se vaya contra Arath... yo vine para disculparme... mi publicación fue mi sentir... no puedo retractarme, pero siempre he hablado con la verdad y siempre he defendido mis sentimientos y lo que yo pienso u opino... vengo a disculparme con él...", expresó el imitador.

No obstante, el yucateco admitió que cuando le ofreció una disculpa a Arath fue un momento tenso en el que evidentemente De la Torre no estaba contento, pero lo entiende, pues toda la información que se generó tras su declaración afectó la imagen al actor.

¿El yucateco Pierre David Sansores regresa a El Retador 2022?

En el vídeo compartido en la cuenta del programa El Retador 2022, Pierre David manifestó que además de ir a disculparse con Arath, también quería aclarar que no fue a pedir una segunda oportunidad, aunque no estaba cerrado a esa opción si se la proponen.

Más bien, el yucateco solo fue a pedir una oportunidad para mostrar su talento, ya que la última vez que estuvo en el escenario, la caracterización de su personaje no fue el mejor y quisiera poder demostrar que pudo haberlo hecho mejor.

Para fortuna del imitador, la producción del programa le permitirá subirse una vez más al escenario de El Retador 2022, aunque esta decisión provocó otra vez el enojo de Arath de la Torre, quien en el programa "Hoy" externó que Pierre David Sansores solo hizo el ridículo al pedir otra oportunidad

“¿Qué quiere la gente que yo diga? Hay si denle una oportunidad, ya perdió. Hay que aprender a perder. Él regresa a hacer su performance, lo cual tampoco estoy de acuerdo, porque el tiempo de televisión es oro, pero bueno le van a cumplir el capricho de que haga su numerito, lo va a hacer, pero no va a contar”, dijo el conductor de "Hoy" en el matutino.

“Entonces viene a hacer el ridículo nada más, a pedir una oportunidad más, el que perdió, perdió", concluyó el actor, comediante y presentador de TV.