Mau Nieto denuncia a joven que lo acusó de abuso: 'Que se haga justicia' (VÍDEO)

Mau Nieto, comediante mexicano, reapareció en redes sociales para dar a conocer que interpuso una denuncia contra Melissa Yamel luego de que la joven lo acusara de abuso sexual hace unas semanas.

Mauricio se ausentó de las redes luego de la polémica que hubo en torno a todas las acusaciones que se hicieron en su contra, pues se volvió tendencia durante varios días en los que incluso otras mujeres denunciaron presuntos acosos por parte del comediante. Su equipo legal le habría dado la orden de no dar ningún tipo de declaración hasta que tuvieran una manera de proceder. Esto fue lo que dijo.

Mau Nieto responde a acusaciones de abuso: ''les pido que no me juzguen''

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Mau Nieto reapareció diciendo que los señalamientos en su contra y la ola de críticas que se le vino encima no sólo lo afectó emocional y socialmente, también de manera laboral ya que comenzaron a cancelarlo de algunos eventos.

Mauricio se defendió y aseguró que dichas acusaciones son falsas, pues aunque está consciente de que su imagen pública y su estilo de vida está relacionado con el alcohol, eso no lo convierte en un abusador:

"Existe una imagen pública sobre mí que yo mismo he creado y que tiene que ver con fiesta y con alcohol, pero eso no significa que yo sea una mala persona. Una cosa es mi estilo de vida y otra cosa es que se me acuse de ser un abusador, que no soy", dijo.