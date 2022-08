Jennette McCurdy: este es el comercial con el que Canal 5 se burla de su denuncia de abuso (Vídeo)

Gran indignación ha causado un anuncio de Canal 5, luego de que aparentemente hiciera mofa de la denuncia de Jennette McCurdy, intérprete de Sam en "iCarly", para promocionar los horarios de la citada comedia de Nickelodeon en su transmisión diaria.

Como se recordará, apenas el 9 de agosto pasado Jennette McCurdy lanzó el libro “I’m Glad My Mom Died” (Me alegra que mi madre muriera), en el que relató los presuntos abusos que sufrió por parte de su madre, quien estaba decidida a convertirla en una estrella infantil y juvenil a causa de su frustración de no haberlo hecho ella misma.

Jennette se sinceró en el libro sobre los problemas alimenticios que vivió por el estrés de cumplir las expectativas de su madre, así como los abusos sexuales que vivió al ser obligada a bañarse acompañada, así como las drogas que le suministraba a fin de retrasar su crecimiento para que ella continuara participando en programas infantiles y juveniles.

Además, en “I’m Glad My Mom Died” la exactriz también revela los acosos y abusos por parte del creador Dan Schneider, quien ya había señalado de conducta inapropiada con las actrices jóvenes de sus series de televisión, entre los que destacan "What I Like About You" y "El show de Amanda", ambos protagonizados por Amanda Bynes, quien fuera identificada como una de sus víctimas tras la crisis de la actriz con su última recaída en las drogas.

Dan Schneider también es el creador de "iCarly", "Zoey 101" y "Sam y Cat". Tras la publicación del libro de Jennette McCurdy, diversos internautas han evidenciado a través de varios cortos cómo el creador sexualizó la imagen de las actrices juveniles, entre ellas Ariana Grande, quien fuera señala como la causante de la salida de Jennette de varios proyectos, presuntamente por celos entre ambas.

El comercial de Canal 5 que presuntamente se burla de Jennette McCurdy

En el corte presentado por Canal 5, de la televisión abierta mexicana, se puede ver varias escenas protagonizadas por Jennette McCurdy, mientras una voz en off dice:

"¿Tienes malas finanzas? ¿Le debes a todo el mundo? No te preocupes, sólo escribe un libro tirándole hate a todos. ¡Y mira los billetes llegar! Aprende este y más consejos de Sam en ‘iCarly’".

Aquí está el comercial en donde canal 5 le tira a jeannette McCurdy uD83DuDE33

Dice: si tienes problemas de efectivo o le debes a todo el mundo No te preocupes solo escribe un libro tirándole hate a todos y mira los billetes llegar aprende este y más consejos de Sam en ICarly pic.twitter.com/RGaYEI0NzD — una chica enojada (@publicacionfea) August 27, 2022

Al respecto, varios internautas tacharon de mal gusto el corte comercial para promocionar la serie, en tanto otros agradecieron que las plataformas de contenido les libraran de tener que ver la tele abierta.

Que terrible y de pésimo gusto que @MiCanal5 @Televisa haga mofa del testimonio de abuso y explotación que vivió #JeanetteMcCurdy, para promocionar las retransmisiones de iCarly.



¿A qué público pretenden agradar con eso?uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/trycg9Mkdq — Vivy González (@virichmk) August 30, 2022

Aunque el mencionado canal no ha dado una postura al respecto o se ha disculpado con los fanáticos de la antes actriz y ahora directora de cine, por su parte Jennette McCurdy se encuentra en medio de la promoción de su libro, en el que cuenta su historia personal y que ha sido bien recibido por el público lector.