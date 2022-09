Kang Tae Oh: esta es la fecha de su enlistamiento al servicio militar tras "Extraordinary Attorney Woo''

"Extraordinary Attorney Woo", en español "La extraordinaria abogada Woo", llegó a su fin este miércoles 31 de agosto a través de Netflix en Latinoamérica, lo que marca la despedida -por el momento- de una historia que ha cautivado a muchos alrededor del mundo.

Protagonizada por Park Eun Bin, "Extraordinary Attorney Woo" cuenta la historia de la abogada Woo Young Woo abriéndose paso en un bufete de abogados, mientras lucha ante los prejuicios por ser una genio que vive en el espectro autista. Además de contar con un amplio elenco, la audiencia quedó conmovida por su interés romántico Lee Jun-ho, interpretado por Kang Tae Oh.

Tras el final de la serie, que tendrá una segunda temporada, Kang Tae Oh celebró un encuentro en línea con sus fanáticos bajo el título “TikTok Stage Connect: SweeTaeOh”, donde confirmó sus intenciones de cumplir con el servicio militar, obligatorio en Corea del Sur, como soldado activo.

Como se sabe, Corea del Sur mantiene tenciones políticas con Corea del Norte, por lo que los varones deben cumplir con un servicio militare en el que se les prepara para responder de manera activa en caso de presentarse una guerra entre ambas naciones. Este deber ciudadano impide que puedan realizar una vida pública, pues durante dos años dedicarán su vida al entrenamiento y formación militar.

Aunque existen excepciones y actualmente se evalúa una ley para determinar quiénes podrían estar exentos de realizar este compromiso ciudadano, lo cierto es que son varios los actores de dramas coreanos, así como cantantes, que este año han manifestado su deseo de enlistarse.

¿Cuándo se va Kang Tae Oh al servicio militar?

Kang Tae Oh, de 28 años, anunció en entrevistas pasadas que "Extraordinary Attorney Woo" sería su último drama antes de enlistarse al servicio militar.

Durante el encuentro con sus seguidores, el también cantante confirmó que será el 20 de septiembre próximo cuando finalmente se registre como militar activo.

Imagen de Kang Tae Oh con un traje militar, para la filmación de un comercial. Foto de Internet

No obstante, el público aún podrá disfrutar de su trabajo como actor, pues recientemente completó las filmaciones de "Target", un thriller cinematográfico en el que compartirá créditos con Shin Hye Sun.

¿Quién es Kang Tae Oh?

Nacido el 20 de junio de 1994 en Busan, Corea del Sur; Kang Tae Oh es un actor y cantante que desde 2011 inició su carrera con la serie "The Clinic for Married Couples: Love and War 2". Desde entonces ha tenido participaciones pequeñas en varios proyectos, siendo en 2013 su debut protagónico "After School: Lucky or Not".

En 2021 participó en "Emergency Declaration" y actualmente se le puede ver a través de Netflix en los dramas coreanos "El amor es la meta" ("Run On") y "Treinta y nueve".

Si bien está confirmado que Kang Tae Oh iniciará su servicio militar el 20 de septiembre próximo, se sabe hasta el momento que la segunda temporada de "Extraordinary Attorney Woo" tiene prevista su emisión en 2024, por lo que es posible que la producción espere el regreso del actor, debido a la química en pantalla con Park Eun Bin.