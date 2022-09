La Academia 2022. Rubí arremete contra los maestros y revela lo peor del reality

Rubí de La Academia 2022 habló por primera vez sobre su experiencia dentro del programa de TV Azteca y es que aunque fue una de las participantes más polémicas, también se supo ganar el cariño del público gracias a su carisma, sencillez y su personalidad tan única.

La exacadémica reveló que fue todo un reto estar dentro de la casa con todos sus compañeros y además, tomar clase con sus maestros pues asegura que había cosas con las que no estaba de acuerdo y aunque lo expresaba, nunca tuvo respuestas positivas. Esto fue lo que dijo.

Rubí de La Academia 2022 arremete contra sus maestros y revela lo peor del reality

Durante una entrevista con Maxine Woodside, Rubí Ibarra reveló qué fue lo peor de La Academia 2022, pues fue una experiencia agotadora pese a que aprendió muchísimo.

Rubí aseguró que no eran las críticas de Lolita Cortés o de los demás jueces lo que no le gustaba, sino que los maestros les cambiaban todo de última hora y eso sí afectaba lo que los críticos les decían al finalizar sus presentaciones pues ellos a veces no se sentían preparados o listos pero tenían que salir a darlo todo en el escenario.

“A veces nos preparaban para una cosa, y a la mera hora, ya que faltaba poco tiempo... nos cambiaban absolutamente todo... Nos cambiaban absolutamente todo, coreografías, canciones y muchas otras cosas”.

Lo joven también reveló que eso no solo era desgastante para ella sino también para sus demás compañeros, pues todos habían trabajado muchísimo en la semana como para que de último momento vinieran a cambiarles todo.

"A veces no era sólo abrumador para mí, si no también para mis compañeros, porque ya teníamos algo ensayado y para lo que ya habíamos estado trabajando toda la semana.”

Rubí de La Academia 2022 comentó que recuerda que sus maestros y profesores les advertían que tenían que estar preparados para los cambios, pues eso no solo les iba a pasar dentro del reality, sino también en su vida diaria, aún así, la exacadémica revela que era muy frustrante estar en todos esos cambios, pues no solo tenían un concierto, sino que eran dos y en ambos tenían canciones en grupo, individuales, con artistas invitados, por lo que también era agotador.

“Recuerdo que siempre nos decían los maestros ‘Ustedes tienen que estar preparados para los cambios, porque, así como aquí nosotros vamos a hacer cambios de última hora, así se los van a hacer en la vida real si se dedican a esto.’ Entonces sí era frustrante, porque no solamente nos preparábamos para un concierto, si no también para otro, que era sábado y domingo. Aparte teníamos grupales, duetos, duelos, solistas y muchas cosas que realmente sí llegaba a ser muy agotador.” dijo Rubí

¿Qué opina Rubí de Lolita Cortés y sus críticas en La Academia 2022?

Pese a que muchos pensaban que las fuertes críticas que le hizo Lolita Cortés a Rubí durante su paso por La Academia iban a ser lo más complicado para la "quinceañera viral", ella reveló que no fue así, pues estaba preparada mentalmente para recibirlas y sabía a lo que iba, por lo que agradeció cada una de las palabras tanto de Lolita como de todos los jueces y asegura que le ayudaron a crecer y prepararse profesionalmente.

“Yo sabía que iba a recibir críticas, pero estaba preparada mentalmente para eso (...) estoy agradecida porque sus comentarios me están preparando para crecer.”

¿Qué hace Rubí de La Academia 2022 actualmente?

Para finalizar su entrevista, Rubí Ibarra, participante de La Academia 2022, reveló que quiere seguir preparándose y convertirse en toda una estrella profesional pues está tomando clases de canto, actuación, comedia, entre otros, pues recordemos que en varias ocasiones, pese a que los críticos le dijeron que no tenía una buena voz, le recomendaron ser comediante, pues tiene talento para eso y es un área en donde ella podría triunfar.