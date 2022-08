MÉXICO.— Survivor México 2022 se encuentra inmerso en una polémica esto luego de que Viridiana fuera eliminada del reality de supervivencia tras perder ante Santiago en el Juego de Extinción debido a que su fuerza y resistencia no fueron suficientes para permanecer en la competencia. Sin embargo, la expulsión de Viri también sacó a flote la presunta infidelidad de Yusef.

Survivor México 2022. Prueba de que Yusef habría engañado a Viri con integrante de Halcones

Recordemos que Yusef renunció a su collar de inmunidad para proteger a Viri, pero al final este acto de "amor" poco sirvió pues Viridiana fuera eliminada.

No obstante, Yusef y Viri habían sido muy cercanos en los últimos días, incluso había una conexión especial entre ambos, y por ello Farah sorprendido a sus compañeros y rivales —además de los televidentes—, al renunciar a su inmunidad para presuntamente proteger a su amada.

Fue así como durante el concejo tribal, el exatleta de Exatlón México dijo que lo hacía por amor y pidió que respetaran su decisión.

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de amor terminó siendo un acto fuertemente criticado, pues los seguidores del reality show de TV Azteca señalaron al ‘León libanés’ de doble cara, pues uno de los sobrevivientes destapó el presunto nuevo romance de Yusef Farah y Cathe.

Survivor México 2022. ¿Yusef le infiel a Viri con integrante de ‘Halcones’?

Luego de que Viri habló de su relación con Yusef en el programa de "Venga la Alegría", Kenta, de la tribu Halcones, exhibió otro romance del llamado ‘León libanés’ cuando estaba en la tribu de color verde. Asimismo el participante de Survivor México tachó de "seductor" al exconcursante de Exatlón México.

“Desde que Yusef llegó a Halcones con ese aire de seductor a la primera que sedujo fue a Cathe y ella cayó redondita hacia él”, declaró Kenta.

Recordemos que Yusef y Cathe se conocieron en la Tribu Halcón, cuando el biólogo se incorporó tras su nulo acuerdo con Julián; sin embargo, la convivencia de Farah con Cathe fue breve, a pesar de ello Kenta, el modelo, exhibió la presunta infidelidad de Yusef a Viri.

Survivor México 2022. ¿Yusef y Viri son novios, tuvieron una relación?

Tras la inesperada eliminación de Viridiana, la alpinista fue invitada al matutino de TV Azteca y ahí se sinceró sobre su relación con Yusef Farah.

Al ser cuestionada sobre si su relación con Yusef se trató de una estrategia, Viri negó rotundamente que eso fuera cierto, por el contrario. la expulsada aseguró que realmente hubo una conexión muy bonita entre ambos. Asimismo, Viridiana externó que lo admira mucho.

Y aunque la alpinista lleno de elogios y palabras bonitas a su excompañero no afirmó haber sido su novia o tener una relación amorosa.

“Las personas que estuvimos a su alrededor lo conocemos y sabemos que lo que dice es verdad. Lo acusan de que es un doble cara y siempre quiere llamar la atención, pero nosotros vimos otra cara. Vimos una parte de él muy noble y al pendiente de todos”, declaró Viri.

“Yo no lo veo como una estrategia. Yo no me prestaría a hacer algo que no fuera verdad”, añadió la exparticipante de Survivor México 2022.