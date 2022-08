Alex Fernández lanza el tema “La mejor decisión” y goza de su etapa como papá de Mía

A unos meses del lanzamiento del tema “El mejor regalo”, que coincidió con el nacimiento de su hija Mía, el joven cantante Alex Fernández estrena el sencillo “La mejor decisión”.

“Es una canción que habla de desamor, de cuando te mandan a la fregada, pero que al final de cuentas tomas la mejor decisión”, dijo el hijo de Alejandro Fernández en conferencia que ofreció a medios de comunicación del Sureste.

La canción ya cuenta con un videoclip que se grabó en un rancho de Guadalajara y un lienzo charro, en el que el artista no utiliza el traje de charro.

“No lo portamos (el traje) en este vídeo, no por cambiar de estilo, sino porque en esta ocasión no estamos cantando el género ranchero tradicional y por respeto al mismo traje decidimos que no sería conveniente portarlo”, explicó.

En el encuentro con los medios de comunicación, el nieto de Vicente Fernández adelantó que la canción formará parte del disco “Buscando el olvido” que sería lanzado a mediados de este mes bajo la producción de Edén Muñoz.

En el disco, explicó el joven cantante, habrá canciones de todo tipo: amor, desamor, bailables, alegres…

“Estamos trabajando mucho para que haya un balance musical y que la gente lo disfrute, habrá de todo, canciones para llorar, para reír, para bailar y hasta cortavenas...”.

El próximo disco de Alex Fernández estará formado por doce canciones y un “bonus track” al piano.

“Me divierto bastante (haciendo el disco), me siento muy cómodo, es como un experimento al fusionar, revolucionar y refrescar la música mexicana”, comentó Fernández, luego de reconocer que al inicio de su carrera muchos, con excepción de su abuelo Vicente Fernández, le decían que no era buena idea cantar música mexicana.

“Casi todo mundo me aconsejaba que no cantara música mexicana porque era difícil, para gente grande... al final me incliné por este género porque es el que más disfruto y canto con el corazón, me gusta y no pienso cambiarlo”, subrayó.

Sobre cuáles serán sus próximas decisiones dentro de su carrera musical, Alex Fernández dijo que hay planes de hacer colaboraciones con otros colegas.

“Es algo que no había querido hacer antes porque estaba enfocado en mi carrera, en conquistar a mi público. Ahora que ya tenemos presencia, nos enfocaremos en analizar las posibilidades”.

Aunque confesó que ya salieron varios nombres, no se atrevió a mencionar a ninguno, solo a su papá Alejandro.

En la agenda de conciertos de Alex hay presentaciones el 15 y 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, acompañando a “El Potrillo” con motivo de las fiestas mexicanas en esa ciudad. El 18 de ese mismo mes actuará en Pico Rivera, California también junto a su papá.

Pero también hay trabajo en solitario, el 14 de octubre cantará en el palenque de Pachuca, Hidalgo, y el 19 de octubre en Guadalajara como parte de las Fiestas de Octubre.

Sin duda, una fecha que tiene muy motivado al artista es la del 3 de noviembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

El artista más joven de los Fernández, también celebra su nueva etapa como padre de Mía, fruto de su relación con Alexia Hernández.

Un día antes de su encuentro con la prensa del Sureste compartió con la agencia El Universal que su hija lo trae “embobadísimo, siempre quiero estar con ella...”.

Algo que marcó al intérprete como padre fue que su hija comenzó a reconocerlo, al verlo.

Para Alex Fernández, uno de los principales pilares en su carrera fue su abuelo pues, desde que era un niño, Vicente Fernández vio potencial para formarle una carrera artística.

La llegada de Mía, confiesa, lo ha ayudado a solventar la ausencia de su abuelo, quien murió en diciembre pasado.— Iván Canul Ek