La Academia 2022 ya está por llegar a su final y aún así continúa causando polémica, pues ahora Menny Carrasco, famoso maestro de canto del programa y exalumno de la sexta generación, despotricó contra los jueces frente a los alumnos, los cuales se enfrentarán a la semifinal del reality este sábado 6 y domingo 7 de agosto.

La Academia ha estado envuelta en varios escándalos desde que inició, sin embargo, estas últimas semanas probablemente hayan sido las más complejas luego de que todos los alumnos fueron hospitalizados por gatroenteritis y deshidratación y, además, Rubí dio positivo a covid-19.

La Academia 2022. Famoso maestro explota contra los jueces frente a los alumnos

Luego de que las peleas entre los maestros y hasta el director de La Academia 2022, Alexander Acha, con los jueces han sido muy constantes, ahora fue precisamente Menny Carrasco, uno de los profesores quien arremetió en su contra, asegurando que siempre quieren tener la razón y lo que ellos dicen no es la verdad absoluta,

Menny, quien formó parte de La Academia en 2009, fue captado durante la transmisión en vivo que es 24/7, diciendo y pidiéndoles a los alumnos que se dejaran de estigmas y que se olvidaran que los jueces son los "arzovispos del mundo", pues ellos no siempre están en lo correcto y parece que son los cuatro jinetes del apocalipsis.

Ante esto, tanto los participantes de La Academia 2022 como los demás maestros, incluido Alexander Acha, director del reality, comenzaron a reír e incluso parece que estaban de acuerdo, pues aunque Menny Carrasco en ningún momento mencionó nombres, claramente se refería a Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

El músico y cantante explotó ante el jurado luego de que ellos catalogaran como horrendas y catastróficas algunas de las presentaciones, incluso mencionó que parecían el Dalai Lama.

Las peleas de los maestros de La Academia 2022 y los jueces

Desde que inició el proyecto, han sido incontables veces las que los maestros y los jueces de La Academia 2022 han protagonizado varias peleas en vivo en pleno programa y la mayoría han sido entre Lolita Cortés y Alexander Acha, pues la jueza de hierro no está conforme con la enseñanza de los profesores, e incluso los ha catalogado de mediocres y les ha dicho que su trabajo no es suficiente.

Por su parte, Alexander Acha, siempre ha defendido a su equipo de trabajo y a sus alumnos, haciéndole saber que ella no siempre tiene la razón y que no se puede hablar con alguien tan impertinente y que cree que todo lo que ella dice es lo que está bien. El hijo de Emmanuel ha explotado incontables veces, pues asegura que Lolita Cortés siempre hace notar lo malo, pero no lo bueno y simplemente él ya está cansado de eso.

Aquí te dejamos la última pelea entre Lolita Cortés y Alexander Acha en la cual hasta llegaron a los gritos.