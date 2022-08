Vicente Fernández y la hermana de Cuquita habrían tenido un romance secreto y una hija

Mucho se ha hablado sobre las infidelidades de Vicente Fernández a Doña Cuquita, su esposa y madre de sus tres hijos, y es que aunque María del Refugio Abarca, nombre real de la mamá de "El potrillo", siempre fue leal al "Charro de Huentitán", la realidad es que aguantó muchas cosas el tiempo que estuvieron juntos.

La serie de Vicente Fernández en Netflix "El rey" retoma uno de los rumores más polémicos en la vida del cantante, pues habría tenido una relación con Gloria, la hermana de Doña Cuquita, incluso se dice que hasta tuvieron una hija. Esta es la historia.

Vicente Fernández y la hermana de Cuquita habrían tenido un romance secreto

De acuerdo a lo que muestra la serie de Vicente Fernández en Netflix, la cual ya se estrenó únicamente en Colombia, el Charro de Huentitán habría estado muy enamorado de Gloria Abarca, hermana de Doña Cuquita y que incluso Alejandra Fernández es la hija que ambos tuvieron en común, es por eso que el cantante le dejó parte de su herencia y se llevaba tan bien con sus demás hijos.

Cabe mencionar que este rumor también salió en la serie no autorizada de Vicente Fernández en Televisa, "El último rey, el hijo del pueblo" y la cual se basa en el libro de Olga Wornat.

“La serie de la vida de Vicente Fernández, “El Charro de Huentitán”, habla de su romance con la hermana de Cuquita... de ahí nació Alejandra. Vicente la crió por ser hija de su sangre y de su carne; repartió herencia en vida en cuatro partes iguales en la que incluyó a su hija y Cuquita no dijo nada, se aguantó todo" así lo cuenta Olga Wornat en su libro.

De igual forma, la conductora Shanik Berman mencionó dicha teoría en el programa "Hoy" a principios de año, y es que según fuentes, este romance entre Vicente Fernández y la hermana de Cuquita fue más que cierto.

¿Quién es Alejandra, la supuesta hija de Vicente Fernández y la hermana de Cuquita?

Alejandra Fernández es la hija adoptiva de Vicente Fernández y Doña Cuquita, María del Refugio Abarca. En varias entrevistas el cantante de "Estos celos" contó como fue que ambos decidieron adoptarla y hacerla parte de la familia.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña... Jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, confesó Chente en entrevista

Cabe mencionar que Gloria, la hermana de Cuquita, habría dejado a la niña en el rancho "Los tres potrillos" desde que era bebé y cuando creció regresó por ella, sin embargo, Gloria murió de cáncer y ahí fue cuando decidieron adoptarla.

Aunque esto nunca se confirmó, ahora tendría sentido el por qué decidieron quedarse con ella y que Vicente Fernández le dejó parte de la herencia y es que aunque Olga Wornat manera en su libro que todo es un rumor, se sabe que Alejandra fue fruto de "un hombre con el que su mamá tuvo relaciones" pero hasta ahora no se sabe quién es.

Las infidelidades de Vicente Fernández a Doña Cuquita

Vicente Fernández admitió también en diversas ocasiones haberle sido infiel a María del Refugio Abarca "Doña Cuquita", tan es así que llegó a reconocer a Rodrigo Fernández, supuesto hijo que tuvo con la actriz Patricia Rivera. Sin embargo, este caso fue muy diferente, pues aunque el joven llegó a convivir con todos los hijos de Vicente Fernández, con Doña Cuquita y hasta vivía en el rancho "Los tres potrillos", el "Charro de Huentitán" decidió hacer una prueba de ADN.

Los resultados de la prueba fueron negativos, por lo que Rodrigo Fernández Rivera no era hijo legítimo de Vicente Fernández, y se dio a conocer que Patricia Rivera solo quiso aprovecharse del dinero y la fama del cantante. Ante esta situación, "Chente" decidió quitarle el apellido, correrlo del rancho y además, con tal de que lo dejarán en paz a él y su familia, le ofreció a la actriz una fuerte suma de dinero.

Rodrigo intentó hacer una carrera como cantante pero no lo logró y aunque en diversas entrevistas dijo que siempre mantendrá un respeto por don Vicente Fernández, tanto él como su madre, Patricia Rivera, desaparecieron del ojo público y hay algunos que dicen que viven en Estados Unidos y otros que siguen en México.

Otra de las infidelidades de Vicente Fernández a Doña Cuquita fue cuando admitió haber tenido una relación extramarital con la vedette Merle Uribe y hasta también fue involucrado con la cantante Manoella Torres, entre otras.

¿Cuándo se estrena la serie de Vicente Fernández en Netflix?

Como lo mencionamos anteriormente, la serie de Vicente Fernández "El Rey" ya se estrenó en Colombia debido a que es una colaboración entre Caracol TV, de dicho país, y Netflix.

Hasta ahorita no se sabe cuándo es que llegaría a la plataforma, pero todo parece indicar que sería en septiembre cuando Netflix anuncie la llegada oficial de la serie de Vicente Fernández.

Tráiler de la serie de Vicente Fernández en Netflix

Este es el tráiler oficial de la serie de Vicente Fernández en Netflix "El rey". El elenco está conformado por Jaime Camil, Marcela Guirado, Regina Pavón, Odiseo Bichir, entre otros.