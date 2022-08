Andrés García continúa grave de salud: ''Estoy cansado y me cuesta hablar'' (VÍDEO)

El estado de salud de Andrés García sigue sin mejorar, y es que luego de que se diera a conocer que padece cirrosis y que al parecer no tiene una buena relación con sus hijos, además de que tiene un pleito fuerte con Roberto Palazuelos, ahora el reconocido actor se ha negado a dar entrevistas asegurando que está cansado y que le cuesta mucho trabajo poder hablar. Esto es lo que sabemos.

A través del programa Chismorreo TV de Multimedios, Andrés García fue cuestionado sobre su estado de salud y las polémicas con sus hijos y Roberto Palazuelos, sin embargo, el actor se negó a ser entrevistado pues asegura que en este momento se encuentra muy mal y no puede hablar, pues tiene también problemas en la garganta. Agregó que no está para dar entrevistas y que se siente muy cansado.

"Me siento muy débil, por el momento no puedo platicar de nada. Tengo la garganta jod* también, entonces no es el momento. Usted lo que quiere es una entrevista, pero yo estoy muy enfermo ahorita para dar entrevistas", respondió