Carmen Muñoz revela poderoso motivo por el que no regresaría a TV Azteca

Carmen Muñoz confesó por qué no regresaría a TV Azteca y es que tras varios años en la televisora del Ajusco, apenas el año pasado la conductora decidió terminar su relación laboral y unas cuantas semanas después ya estaba dentro de las filas de Televisa.

Carmen Muñoz se encuentra actualmente conduciendo el programa "Secretos al desnudo" en Televisa el cual se transmite por Unicable y está a nada de finalizar su primera temporada. Esto fue lo que dijo.

A través de una entrevista, la conductora Carmen Muñoz exhibió por qué no regresaría a TV Azteca y es que dio a entender que la televisora del Ajusco no le permitía pasar tiempo con su familia, cosa que en Televisa es muy diferente, ya que ahí le han permitido tener un balance y asegura estar muy contenta de formar parte de la compañía.

Asimismo, como su programa ya se encuentra a nada de finalizar la primera temporada, aseguró que afortunadamente le pidieron hacer unos cuantos capítulos más y está muy contenta de que al público le esté gustando "Secretos al desnudo" sin embargo, cuando fue cuestionada sobre sus próximos proyectos en Televisa, Carmen Muñoz reveló que está esperando que la empresa la sorprenda.

“Estoy muy contenta en ‘Secretos al desnudo’, estamos terminando temporada... Estoy esperando que me sorprenda la empresa, ya platicaremos de qué es lo que está bien para mí... Hay muchas posibilidades, es una empresa muy grande. Con la fusión de Televisa-Univision, yo creo que se abren muchos caminos y seguramente ya cuando lo tenga presente estaremos platicando de ello”

En diciembre de 2021, Ventanteando, programa de Pati Chapoy, reveló que Carmen Muñoz tomó la decisión de ya no renovar su contrato en TV Azteca, pues aunque la televisora estaba haciendo todo lo posible para evitar que se fuera, la conductora se habría negado rotundamente debido a que no querían aumentarle el sueldo y porque quería dedicarse a escribir libros.

“Ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato, y ya no va a trabajar acá. Dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros" reveló Chapoy.