Jennette McCurdy. Esta es la cantidad que Nickelodeon le ofreció para no revelar los abusos del canal

Jennette McCurdy, conocida por su personaje de Sam en "iCarly" y “Sam & Cat”, está por publicar su primer libro bajo el título: “I’m Glad My Mom Died” (Me alegra que mi madre muriera) el 9 de agosto, donde no solo revela los abusos que vivió como uno de los talentos juveniles de Nickelodeon, sino que también cuenta cómo el canal intentó sobornarla para que no hablara sobre el creador Dan Schneider.

Portada del libro de Jennette McCurdy. Foto vía Twitter

De acuerdo con información del portal Variety, replicado por varios medios, Nickelodeon le habría ofrecido 300,000 dólares (6.1 millones de pesos) a Jennette McCurdy en "agradecimiento" por no mencionar el comportamiento de Schneider, señalado con anterioridad de acoso y comportamientos inapropiados con el talento joven del canal.

La razón detrás del presunto soborno de Nickelodeon se debe a que Dan Schneider fue uno de los creadores de los programas más vistos del canal durante muchos años, que se convirtieron en clásicos del canal como: "What I Like About You" y "El show de Amanda", ambos protagonizados por Amanda Bynes, cuya adicción a las drogas y caída artística se le atribuye a los abusos que sufrió en su juventud por dicho productor.

El nombre de Dan Schneider de otras series que se ganaron el cariño del público adolescente: "Zoey 101", "Victorious" y "Drak y Josh".

¿Jennette McCurdy recibió un soborno de Nickelodeon?

Jennette McCurdy escribe en su libro esta anécdota con su otrora empleador, tras lo cual dijo:

“¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”.

La actriz, quien acusa a El Creador -como se refiere a Dan Schneider en su libro- de obligarla a beber alcohol siendo menor de edad; insistió en que rechazó el dinero del canal, debido a que sentía que era para "callarme la boca".

Jennette McCurdy y los abusos de su madre

El libro de la antes actriz es también un desahogo por los abusos que dice haber sufrido mientras su madre estaba viva. Algo que ya había expuesto en años anteriores, cuando dijo que se sintió liberada cuando su madre falleció, pues era por ella que hizo una carrera en televisión con papeles que a ella no le gustaban.

Ya antes, Jennette McCurdy acusó a su madre de vivir su sueño frustrado de ser actriz a través de ella, además, recordó que su éxito causó que ella se convirtiera en el único ingreso económico de la familia, lo que hizo que tuviera una gran presión sobre sus hombros.

A la edad de 11 años -según cuenta- su madre, Debra McCurdy inició el conteo de sus calorías, también comenzó a teñir su cabello y blanquearle los dientes periódicamente, algo que pronto la llevó a sufrir anorexia.

Cuando comenzó su desarrollo hormonal, señala que su madre le daba medicamentos para retrasar el crecimiento de sus senos, a fin de que pudiera seguir participando en programas juveniles durante mucho tiempo. Cuando entró en ‘iCarly’, Debra la obligaba a practicarse exámenes vaginales y mamarios en contra de su voluntad.

Además, acusa que jamás tuvo privacidad, pues su madre la acompañó cada que se bañaba hasta los 17 años, y también tenía el control sobre sus redes sociales, mensajes, correos y cuentas bancarias.

En 2013, Debra falleció por cáncer de mama, lo que significó una fuerte depresión para Jennette, quien más tarde dice que entendió que esa fue una liberación para ella, por lo que decidió narrar su experiencia de vida en un libro, pero antes ya había hecho lo propio a través de un minidocumental, en el que probó suerte como productora.