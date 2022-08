La manera despectiva en la que se refieren a Galilea Montijo; confiesa que le duele: VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo es una de las conductoras más exitosas de México a pesar de todos los escándalos en los que se ha visto envuelta, sobre todo luego de la publicación del libro "Emma y las otras señoras del narco" de Anabel Hernández, en el que fue removido su presunto pasado turbio.

Recientemente, la tapatía retomó un señalamiento con el que la han estereotipado y si bien reiteró que era una mentira, confesó que le ha dolido la manera despectiva en la que se han referido a ella.

Esta es la manera despectiva en la que se refieren a Galilea Montijo; confiesa que le duele

En el programa de "Netas Divinas", Galilea Montijo decidió sincerarse y retomar una polémica que la ha perseguido durante años; es decir, su presunto oficio en un centro nocturno de su natal Guadalajara, Jalisco.

En la emisión del programa de Unicable, la conductor del matutino "Hoy" confesó que se siente cansada de que durante la mayor parte de carrera artística la han estereotipado e incluso ha sido llamada de manera despectiva: “teibolera”.

Sobre esta controversia, Galilea inició señalando que en caso de que hubiera trabajado en un table dance no tendría ningún problema en decirlo, pues considera que es un oficio más. Incluso la también modelo aprovecho su relato para bromeo sobre el tema.

"Me decían mucho 'es que la teibol', y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría. Es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera. Yo a veces hasta le digo a mi marido: 'ay, 'pérate, ya me acalambré, es que sí, no fui teibolera’”, comentó con el sentido del humor que le caracteriza.

No obstante, aunque Galilea Montijo trato de tomar con humor esta polémica, la también empresaria terminó confesando que hubo comentarios que llegaron a dolerle.

"Si lo hubiera sido, ¿qué tiene de malo? Hoy hasta hay torneos internacionales, las hubiera representado dignamente, pero eso sí me dolió mucho", puntializó la tapatía.

Galilea Montijo también reveló que una persona llegó a referirse a ella con una palabra que era un estereotipo relacionado a su presunto pasado, y eso sí le disgusto, pues ni la conocía y ya opinaba de ella.

“Esta mujer que aparte no la conozco ni me conoce dijo: 'sinónimo de naquez: Galilea Montijo', dije: 'okay, no la conozco, no me conoce’”, mencionó la presentadora de TV.

Una vez que Galilea abrió la conversación, su compañera Daniela Magún, intervino y aseguró que su colega sí ha sido estereotipada, por ello comentó, “yo creo que a ti te han estereotipado de muchas maneras”.

Finalmente, Paola Rojas pensó en lo que contó Galilea y dijo, “quien usa un término así para referirse a alguien más, se degrada”.

Cabe destacar que a esa forma ofensiva con la que muchas personas se han referido a la conductora del programa "Hoy" se une su amiga y comadre Inés Gómez Mont, quien antes de convertirse en su "casi hermana" se refirió a ella como una "teibolera".

Sin embargo, tiempo después la exconductora de "Ventaneando" le pidió perdón, tras las disculpas ofrecida las conductoras iniciaron una entrañable amistad.