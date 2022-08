Platanito desmiente acoso a Gaby Ramírez: "todo era un sketch"

Gaby Ramírez, conductora e influencer, acusó a Platanito de abuso y ahora el comediante ha dado su versión de los hechos desmintiendo lo que ella dijo. El famoso comediante reveló que todo era parte de un programa que estaban haciendo juntos y que no hubo "secreto" alguno.

Cabe mencionar que Gaby Ramírez se encuentra actualmente como invitada en el programa "Chisme no like" y ahí fue donde decidió contar su experiencia al lado de Sergio Verduzco, nombre real de Platanito.

Fue el periodista de espectáculos Esteban Macías quien su programa "Chismorreo" de Multimedios mencionó que había ido a un show de Platanito y personalmente le preguntó sobre las declaraciones de Gaby Ramírez por presunto abuso en su contra.

Ante la pregunta de Esteban, Platanito aceptó haber tocado el pecho de Gaby Ramírez pero aclaró que todo era parte de un sketch del programa que estaban haciendo y que ella sabía que sería de esa manera.

De acuerdo a lo que reveló Sergio Verduzco al periodista, dentro del show que grababan, había una dinámica de yoga en la que "Platanito" primero aparecía tocándole el pecho a un modelo masculino, después cambiaban la escena y aparecía Gaby Ramírez con el comediante mientras éste realizaba la misma acción pero en su busto.

Platanito comentó que Gaby Ramírez se quejó con el director del canal y lo amenazó con poner una demanda, sin embargo, éste le dijo que ella sabía que era un sketch y que no habría motivo por el cual denunciar; a raíz de esto le prohibió la entrada a la televisora EstrellaTV.

"En la versión que me cuenta Platanito, Gaby Ramírez le va a reclamar al director del canal en ese entonces, Liberman, y él se enojó, le dijo ‘tú ya sabías que era el sketch, como por qué nos vas a demandar, y dijo ‘no quiero saber nada más de ti y le prohibió la entrada a Estrella TV” dijo Esteban Macías

“Liberman le prohibió la entrada al estudio de Los Ángeles, y entonces preocupada Gaby Ramírez, dijo ‘oye es que, qué hago porque Platanito está muy enojado’, entonces a ella se le ocurre mandarle las flores, no es que la hayan obligado a mandarle las flores”, relató.

Gaby Ramírez reveló en Chisme No Like que sufrió acoso por parte de Platanito y que el comediante la había tocado sin su consentimiento durante un programa en vivo.

La conductora incluso comentó que le tuvo que pedir disculpas con tal de que no la sacaran de la compañía y que luego de nueve años de quedarse callada ahora es que por fin decidió romper el silencio.

Asimismo, Gaby Ramírez expuso que en ese momento ella se quedó en shock y no supo que hacer, por lo que al terminar el programa decidió ir con el director para cuestionarle y reclamarle lo que había sucedido.

“Yo me quedé como idiota, me quedé fría, entonces yo agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije, ‘¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?’”