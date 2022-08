MÉRIDA.— Niurka, quien está acostumbrada a dar la cara tras las polémicas declaraciones que suele hacer, decidió aclarar por qué llamó a sus hijos ''parásitos'' como se pudo escuchar en un audio que fue filtrado en un programa de espectáculos en el que evidenciaron el presunto hartazgo de la actriz y bailarina en cuanto a la actitud de Kiko, Romina y Emilio Osorio.

Niurka habla del audio filtrado en el que llama ''parásitos'' a sus hijos

Fue en el programa de espectáculos "Chisme No Like" en el que se reveló un audio en el que supuestamente la cubana se expresa mal de sus hijos. Tras el revuelo que se generó al escuchar a Niurka llamar a sus tres hijos ''parásitos'', la vedette rompió el silencio y habló de esta polémica.

En un encuentro con la prensa, la actriz argumento que "hay gente malintencionada", pero lo que más lamenta es que ese tipo de personas sean familiares, pues señaló que sospecha que quien habría filtrado el audio sería un pariente que quería enemistar a Niurka con sus hijos Kiko, Romina y Emilio.

“Hay gente muy mala y malintencionada. Si en algún momento yo le he tenido que decir, por ejemplo, a mis hijos: ‘Ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas’, se los he dicho en el momento que se ha tenido que decir, se los he dicho correctamente”, comenzó explicando la también bailarina.

“Yo me imagino que la persona que filtró esos audios definitivamente es familia y qué pena, qué lastima porque no logró su cometido”, agregó la cubana, quien al parecer se encuentra dolida por quienes quieren afectar su relación con sus hijos.

¡Niurka Marcos habla de los audios donde supuestamente se expresa mal de sus hijos! uD83DuDE31uD83DuDEA8¡Además arremete en contra de Cynthia Klitbo por el conflicto que tiene con Juan Vidal! uD83DuDCFA #VLA #SemifinalQuieroBailar pic.twitter.com/6Ug4myFnvV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 5, 2022

Cabe destacar que tras la viralización del audio en el que Niurka llamó "huev"*$&" y "parásitos" a sus tres hijos, Romina Marcos, la hija de la bailarina cubana que tuvo con un yucateco, se pronunció al respecto.

Con gran molestia, Romina confirmó que el audio filtrado sí era verdadero, pero destacó que lo que se le escucha decir a su mamá en él fue hace mucho tiempo. Además la joven manifestó que han pasado por muchas cosas para lograr ser la familia que ahora son.

Para concluir, la hija de Niurka se dirigió al presentador del programa de espectáculos, Javier Ceriani, para asegurarle que ni él ni nadie destruirían la relación que ella y sus hermanos tienen con su mamá.

“Escuché el audio de mi mami, eso fue hace muchos años y la gente no tiene ni idea de lo que nosotros, como familia, hemos pasado para hoy ser más fuertes, amarnos más, respetarnos, y la gente de allá fuera lo único que quiere ver es que las familias se odien… Ningún audio, ‘Chisme No Like’, Ceriani, Javier, como te llames, no lo van a lograr, no van a vernos peleados nunca”, expresó Romina Marcos.

¿Qué dijo Niurka Marcos en el audio filtrado?

Debido a la controversia que ha generado la relación de Niurka y Juan Vidal, el conductor argentino Javier Ceriani aprovechó el tema para revelar a modo de "exclusiva" que la cubana ahora no solo tendría que mantener a sus hijos también al actor.

“Dejé de consentir y podría decir, egoístamente, de comprar porque uno no se da cuenta pero con tal de que todo el mundo esté feliz es ‘toma y vete de comprar’... Ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres: 'Ya hay que aportar a la casa, ya están trabajando'... la metamorfósis de liberarme de toda esta carga que tenía de mantener literalmente, aunque duela... huev*"$% y parásitos”, se le escuchar decir a Niurka en confidencialidad a un presunto familiar.