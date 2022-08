Sergio Mayer confiesa que quiere ser presidente en 2024; se compara con Schwarzenegger

CIUDAD DE MÉXICO.— Sergio Mayer ha externado sus intenciones de seguir en la política, pero el actor y exintegrante de Garibaldi, estaría pensando en un puesto más grande que el de diputado federal de la Ciudad de México como fungió hasta 2021. Ahora, Mayer Bretón tiene planes de llegar a la presidencia del país, e incluso comparó su situación con la del actor Arnold Schwarzenegger.

En entrevista con el programa "Venga la Alegría", Sergio Mayer reveló sus aspiraciones para llegar a ser presidente de México. Si bien el actor anteriormente fue diputado federal, señaló que no descarta buscar otros cargos de elección popular.

Asimismo, el también activista explicó que se mantiene en constante preparación y que ser actor no "minimiza" su capacidad para hacer bien las cosas dentro de la política.

"Por supuesto que me visualizo como presidente o gobernador, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello. Que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas", manifestó Mayer Bretón.

Fue así como Sergio Mayer destacó que existen famosos que han ocupado un lugar importante en la política a pesar de ser personalidades que se desenvolvieron en la farándula. En referencia a esto, el exGaribaldi mencionó a Arnold Schwarzenegger, quien fue gobernador del estado de California, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos.

"Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste", agregó el actor.

Como era de imaginarse, tras las declaraciones del Sergio Mayer, internautas reaccionaron de inmediato con comentarios y memes en los que lo criticaron y se burlaron de sus aspiraciones. Debido a la ola de ataques el histrión de 56 años se convirtió en tendencia de Twitter.

