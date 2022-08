Olivia Newton-John murió este lunes 8 de agosto a causa de cáncer de mama y sin duda alguna su papel como "Sandy" en Vaselina al lado de John Travolta será uno de los más icónicos y recordados en el mundo del cine. La pareja de Danny Zucco y Sandy Olsson traspasó la pantalla convirtiéndose también en una de las duplas favoritas de los espectadores.

Canciones de Olivia Newton-John y John Travolta como: "Summer Nights", "You're the one that i want", "Hopelessly Devoted to you", "Sandy", entre otras, se quedaron en el corazón de todos los que fueron parte de "Vaselina".

Así fue el último encuentro de Olivia Newton-John y John Travolta antes de su muerte

El reencuentro de Olivia Newton-John y John Travolta sorprendió a todos los fanáticos de "Vaselina", pues se llevó a cabo en diciembre de 2019 durante un evento llamado "Meet N' Grease" en West Palm, California. Ahí, los actores tuvieron la oportunidad de convivir con sus seguidores y platicar con ellos acerca de su experiencia al grabar este clásico del cine y una que otra anéctoda que tuvieron juntos.

John Travolta, de 65 años y Olivia Newton-John, de 71 años en ese entonces, quisieron recrear nuevamente los papeles que les permitieron saborear la fama y en varias fotos se les pudo observar con la falda amarilla que Sandy llevaba para una romántica cena con Danny, mientras que el actor optó por su mítica chaqueta de cuero negra y pantalones obscuros.

En Instagram, Olivia Newton-John compartió su felicidad al recrear a su personaje con un mensaje que decía lo siguiente:

"La primera vez que nos disfrazamos desde que hicimos la película. ¡Qué emoción!"

Mientras que John Travolta hizo lo propio asegurando que Vaselina seguía traspasando generaciones y compartió también varias fotografías y vídeos al lado de Olivia.

Cabe mencionar que en 2017, John Travolta y Olivia Newton-John también tuvieron un emotivo reencuentro, pero en esta ocasión ambos cantaron su icónico tema "You're the ona that I want", el cual es parte de la banda sonora de Vaselina y probablemente el tema más recordado entre ambos.

John Travolta reacciona a muerte de Olivia Newton John

A través de una foto en Instagram, John Travolta dedicó un mensaje de despedida tras la muerte de Olivia Newton-John, en el que demostró la inmensa tristeza que siente al perder a una de sus mejores amigas. Cabe mencionar que la esposa del actor, la también actriz Kelly Preston, también falleció de cáncer de mama en 2020.