Carlos Rivera le canta a Cynthia Rodríguez en concierto tras rumores de embarazo (VÍDEO)

Carlos Rivera y Cynthia Rodíguez se han dejado ver más enamorados que nunca y es que luego de que supuestamente se casaron en Europa hace unos meses, ahora el rumor sobre un posible embarazo cada vez va tomando más fuerza.

El cantante y la conductora de Venga La Alegría acudieron a San Luis Potosí para presentarse en el palenque de la Feria de San Marcos que se realiza cada año y ahí fue donde Carlos Rivera le dedicó una romántica canción a Cynthia Rodríguez. Así fue el emotivo momento.

Carlos Rivera le canta a Cynthia Rodríguez en concierto tras rumores de embarazo

Durante el concierto de Carlos Rivera, varios fanáticos compartieron el increíble momento en el que comienza a cantar su éxito "Otras vidas" y frente a él se encuentra Cynthia Rodríguez, quien además de ser su fanática número 1, también estaba coreando la canción.

La famosa presentadora y actriz se mostró muy conmovida y contenta de que su pareja le cantara frente a miles de personas y enseguida mostró una bella sonrisa dejando ver lo orgullosa y feliz que está de su esposo.

El romántico momento quedó grabado por varios asistentes y el vídeo ya se viralizó en redes sociales, pues los usuarios argumentan que sin duda alguna Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una pareja ejemplar y demuestran un amor puro y sano.

Letra de "Otras vidas", canción que Carlos Rivera le dedicó a Cynthia Rodríguez

Aquí te dejamos la letra y vídeo de "Otras vidas", la romántica canción que Carlos Rivera le cantó a Cynthia Rodríguez en pleno concierto en San Luis Potosí.

No sé qué es lo que hice en otras vidas

A quién tuve salvar para que me salvaras tú

Tal vez curé en la guerra mil heridas

Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud

No sé si yo te encontré

O si me encontraste tú

No sé qué fue

¿Qué es lo que hice?, que no lo puedo creer

Podría jurar que es cosa de Dios

Cuando te miro solo puedo agradecer

Lo que sucedió para poderte merecer

Que aún no lo puedo creer

No sé qué es lo que hice en otro tiempo

Para ahora encontrarme en este instante junto a ti

Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto

Para que hoy seas quien me vino a revivir

No sé si yo te encontré

O si me encontraste a mí

No sé qué fue

¿Qué es lo que hice?, que no lo puedo creer

Podría jurar que es cosa de Dios

Cuando te miro solo puedo agradecer

Lo que sucedió para poderte merecer

Que aún no lo puedo creer

No sé qué fue

¿Qué es lo que hice?, que no lo puedo creer

Podría jurar que es cosa de Dios

Cuando te miro solo puedo agradecer

Lo que sucedió para poderte merecer

Que aún no lo puedo creer

Aún no lo puedo creer

¿Cynthia Rodríguez está embarazada de Carlos Rivera?

Los rumores de un supuesto embarazo entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera cada día van en aumento, y es que uno de los motivos por los cuales la conductora salió de Venga La Alegría, fue precisamente para ir a Europa a tomar un tratamiento que la ayudaría a tener un proceso más rápido.

Carlos y Cynthia siempre se han mostrado interesados en tener hijos pero debido a sus apretadas agendas y compromisos laborales, no habían tenido tiempo para poder estar en pareja y hace unos meses tomaron la decisión de viajar, casarse y comenzar con sus planes de formar una familia.

Ahora, desde hace unos días, la presentadora se ha dejado ver en varias fotos y vídeos los cuales han levantado las sospechas de un embarazo, pues internautas aseguran que su mirada y un ligero cambio de peso demuestra que los cantantes ya podrían estar esperando a su primer bebé.

Asimismo, otra de las pruebas de que Cynthia Rodíaguez ya estaría embarazada fue una fotografía que se filtró al lado de Carlos Rivera en una cena con unos amigos; la exacadémica lució un atuendo completamente negro y ancho, además su forma de posar parecía que quería ocultar su vientre, por lo que los usuarios creyeron que en su intento de ocultar su embarazo, lo evidenció más.