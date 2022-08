Muere Olivia Newton-John a los 73 años; fans sufren por la pérdida de 'Sandy' de ''Vaselina''.

LOS ÁNGELES.— Olivia Newton-John, quien alcanzó la fama a nivel internacional por su interpretación de 'Sandy' en la película musical "Vaselina" murió este lunes 8 de agisto a causa del cáncer de mama que padecía. Cabe destacar que la actriz australiana tuvo que luchar con esta enfermedad durante casi 30 años.

A sus 73 años fallece Olivia Newton-John. La actriz de ‘Grease’ llevaba años batallando contra el cáncer de mama. pic.twitter.com/z4z2XIk4Ao — Matheo Gelves (@TheoGelves) August 8, 2022

La lamentable noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales por su esposo, John Easterling, quien mediante un comunicado confirmó que la muerte de la también cantante se dio en su casa del sur de California.

"Olivia falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos", se señala en la publicación.

El esposo de la actriz también pidió que "en lugar de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer, enfermedad que acabó con la vida de Olivia y contra la que estuvo luchando por más de 30 años.

A Olivia le sobreviven su marido John Easterling y su hija Chloe Lattanzi.

La australiana fue una de las actrices más populares a finales de la década de los 70 debido a su papel protagónico en el musical ''Grease'' ("Vaselina"), cinta en la que compartió créditos junto al actor John Travolta, quien fue su amigo cercano hasta el momento de su fallecimiento.

Cabe destacar que a minutos de confirmarse el fallecimiento de la cantante y actriz, Travolta recurrió a su cuenta de Instagram para emitir un conmovedor mensaje en el que lamento la pérdida de su compañera y amiga, quien desafortunadamente murió de la misma manera en la que él perdió a su esposa, es decir, perdiendo la batalla contra el cáncer.

"Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuya desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!", externó el histrión.

¿Quién fue Olivia Newton-John?

Nacida en el Reino Unido en 1948, pero criada en Australia, el nombre de la actriz quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical "Grease" ("Vaselina").

Tras alcanzar la fama mundial con su interpretación del personaje 'Sandy', la actriz continúo su carrera en otras películas, que si bien la mantuvieron vigente en el cine, ninguna de aquellas cintas le dio el éxito alcanzado con el musical de 1978.

Asimismo, aunque Olivia Newton-John desarrolló su carrera en el séptimo arte, como cantante logró un par de éxitos tales como "If Not for You", "Let Me Be There", "Have You Never Been Mellow" y por su puesto, quizás su hit más importante "Physical".

Sin embargo sería en 1992, a los 44 años, cuando su nombre volvió a cobrar relevancia al revelar que le habían diagnosticado cáncer de mama.

Desde entonces, Olivia Newton-John se sometió a distintos tratamientos para luchar contra la enfermedad; sin embargo, 27 años después del primer diagnóstico, anunció que el cáncer le había regresado por tercera ocasión y que se encontraba en terapia por un tumor en la parte inferior de la columna.

En una entrevista que concedió en agosto de 2019 al programa de televisión australiano ''60 Minutos'', la actriz habló sobre cómo enfrentaba el cáncer de mama: "Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí, todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento", expresó Olivia, quien tenía como lema: "¡Estoy muy bien, mejorando cada día!

Es importante señalar que a pesar del cáncer que padecía, Olivia Newton-John siempre estuvo activa y realizaba obras benéficas a favor de otros pacientes con cáncer de su fundación.