Acusan de acoso a Fred Savage de ''Los años maravillosos''

CIUDAD DE MEXICO.— Seis mujeres, integrantes del equipo de rodaje de la nueva versión de la serie “Los años maravillosos”, de la cadena ABC, acusaron al productor ejecutivo y director Fred Savage de acoso sexual.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, las mujeres enviaron una queja formal a Disney, propietaria de ABC, en febrero pasado, y posteriormente hablaron con un ejecutivo de recursos humanos que rápidamente expulsó a Savage, protagonista de la serie clásica original, del set e inició una investigación profunda.

El 7 de mayo, se dio a conocer por vez primera la noticia de que Savage había sido despedido de la producción, algo que fue confirmado por un portavoz, citando “acusaciones de conducta inapropiada”.

Una de las mujeres le dijo a The Hollywood Reporter que la personalidad de Fred Savage, de 46 años, cambiaba constantemente de amigable a oscura en un instante.

“Cuando me hizo a un lado varias veces cuando me acosaba verbalmente, sus ojos se apagaban, pero luego parecía que pulsaba un interruptor y ahí estaba Fred Savage”, detalló una de las víctimas.

Otra mujer, que dice que formó una amistad con Savage antes de ser despedida abruptamente, dijo que él le hizo insinuaciones no deseadas después de que ella se uniera al equipo en una noche de fiesta.

Ante las acusaciones del grupo de mujeres, Savage lanzó un comunicado, donde dice sentirse devastado por los señalamientos y asegura que dichos altercados nunca ocurrieron.

“Desde que tenía seis años, he trabajado en cientos de escenarios con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a construir un entorno de trabajo inclusivo, seguro y de apoyo”, puntualizó Savage.