Andy Benavides está embarazada; con este vídeo confirma que espera a su cuarto bebé

A través de redes sociales, Andy Benavides confirma que está embarazada de su cuarto bebé, noticia que dio a conocer, en primer lugar, a sus hijas Alía, Aria y Andy.

Con un vídeo en Instagram, que rápidamente recibió cientos de comentarios, la empresaria e influencer regia compartió el día en que les presentó a sus hijas una fotografía del ultrasonido en el que se puede ver a su futuro hermanito o hermanita.

"Baby number 4 on the way", escribió en inglés Andy Benavides junto al video en el que se ve en la playa junto a sus hijas, una de las cuales termina dándole un beso en el vientre, lo que emociona a la feliz mamá.

Aunque la influencer recibió muestras de cariño de su familia y amigos, algunos seguidores no tardaron en comentar sobre sus especulaciones respecto al cuarto bebé y la noticia, ya que se da tan solo unos meses después de que el nombre de Andy Benavides se viera involucrado en polémica por su esposo Octavio Leal.

¿Qué pasó con el esposo de Andy Benavides?

Como se informó en aquella ocasión Octavio Leal y su padre fueron detenidos, el primero por agredir físicamente a un médico y el segundo por presuntos problemas con el crimen organizado.

El esposo de Andy Benavides fue detenido por una presunta agresión al doctor Jorge Lozano, cirujano plástico con el que la influencer ha hecho colaboraciones mediante sus redes sociales. La polémica creció al señalar que "Tavo" Leal habría atacado al médico con un teaser, pero su víctima logró escapar.

Se dice que entre sus pertenencias, a Octavio Leal se le encontró un teaser, un instrumento de madera, una navaja y varios metros de alambre.

Más tarde, Andrea Benavides compartió con sus seguidores que su esposo logró salir libre y reunirse con su familia en Nuevo León. En tanto, se deslindó de su suegro, Leal Moncada, a quien asegura que no conoce.

“Estoy enterada por algunas noticias de la situación legal del papá de Tavo, a quien no conozco y no sé nada del tema, ya que él nunca ha sido parte de mi vida ni de la de mis hijas y espero de todo corazón se aclare todo muy pronto”, expresó en su momento.

Reacciones en redes al embarazo de Andy Benavides

En redes sociales el nombre de la influencer rápidamente se hizo tendencia, entre memes, bromas y especulaciones sobre que la agresión al doctor se dio presuntamente por una infidelidad, por lo que se cuestionan si ''Tavo'' Leal es el padre del cuarto bebé.

A continuación algunos de los comentarios en redes sociales.

no andy benavides teniendo otro bebé después de todo el drama q tuvo con el suegro y el supuesto engaño con el doctor y el tavo yendo a golpearlo pic.twitter.com/ayab0th8hQ — kooromi (@ginadrn) August 9, 2022

Imagínense que Andy Benavides espera su 4to hijo con Tavo, quien se hizo la vasectomía después de su 3er hija. pic.twitter.com/zJkeQOBMdM — uD83EuDDE3Moody Pisces (Taylor's Version)? (@karla_CCo) August 9, 2022

Andy Benavides está embarazada por cuarta vez cállate la bocauD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29 — yoltzinsosa (@YoltzinSosa) August 10, 2022