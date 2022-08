Así fue la pelea entre Yolanda Andrade y Daniela Navarro: VÍDEO

EE.UU.— La noche del lunes 8 de agosto, Ivonne Montero se convirtió en la ganadora de la segunda temporada de "La casa de los famosos", tras 91 días de haber estado internada junto a otros 16 participantes, entre ellos las polémicas Niurka Marcos, Laura Bozzo y Daniela Navarro, de quien recientemente se ha hablado mucho, sobre todo ahora que protagonizó una fuerte pelea con Yolanda Andrade.

Así fue la pelea entre Yolanda Andrade y Daniela Navarro

Antes de darse a conocer que la actriz de 48 años se convertiría en la acreedora de un premio de 200 mil dólares (más de 4 millones de pesos) Yolanda Andrade y Daniela Navarro –ex participante de "La casa de los famosos"– se enfrascaron en una acalorada discusión en pleno programa en vivo.

De igual modo, la pelea entre Yolanda Andrade y Daniela Navarro fue tan subida de tono que Omar Chaparro y hasta de Héctor Sandarti, tuvieron que intervenir para separarlas.

Mediante vídeos compartidos en redes sociales se mostró cuando durante una emisión de la gala de "La casa de los famosos", Yolanda y Daniela se dijeran a la cara lo que piensan de cada una.

Y es que todo iba bien hasta que cuestionaron a la conductora de "MoJoe" sobre si cree que la relación que tuvo Daniela Navarro con Nacho Casano durante su estancia en el programa fue verdadera. A lo que Yolanda Andrade respondió con un contundente: no. La negativa de la presentadora de TV molestó a la exconcursante del reality show a cargo de Telemundo.

Pero Daniela Navarro no se quedó callada, pues aprovechó la respuesta de Yolanda para recordarle las cosas malas que ha dicho de ella y nuevamente señaló que desconoce quién es la conductora mexicana.

“¿Durará el amor entre Daniela y Nacho fuera de La Casa?”, fue la pregunta que le hicieron. A lo que Yolanda Andrade respondió: “Hay claro que no me importa, por supuesto que no”. Las palabras de la presentadora hicieron que Daniela Navarro se enojará y reaccionara diciendo: “Ay, por fin descubro quién es Yolanda, no sabía quién era Yolanda... Nadie sabe quién eras".

Daniella se subió al ladrillo y SE MAREÓ JAJAJAJAJAJA A TI NO TE CONOCEN NI EN TU PAÍS, REINA. Por favor, creyendo que puede medirse con la carrera de YOLANDA ANDRADE @yolandandrade. Siéntate y ladra desde tu perrera, cachorra. uD83EuDD2EuD83EuDD2EuD83EuDD2E Penita su caso. #LCDLF2 pic.twitter.com/MOvniPtCh2 — uD83DuDDA4 ~St Sofi #p uD83DuDC51 uD83DuDC9C (@sofiaa_talks) August 7, 2022

Pero los ánimos entre ambas se habían calentado demasiado, por lo que momentos después ambas se juntaron y estuvieron a punto de pasar a los golpes o empujones, por lo que de inmediato se interpuso entre ellas Omar Chaparro, por su parte, Héctor Sandarti trató de continuar con la emisión, pero las dos mujeres no paraban de gritarse cosas

Daniela pasó de gritarle "LA TUYAAAA" a Niurka Marcos a "Te busqué en google y no te encontré" a Yolanda Andrade uD83EuDD23 A Daniela le debe doler la espalda de cargar ese reality ella sola uD83CuDDFBuD83CuDDEA? TE AMO DANI #LCDFL2 pic.twitter.com/FyKVNvkkFh — John Blanco (@okokjohn13) August 8, 2022

Como era de esperarse, el polémico momento se viralizó y ha dado de qué hablar.

En entrevista con algunos medios, Yolanda Andrade señaló que sólo dijo la verdad y fue a cumplir con el trabajo que le asignaron, mientras que para Daniela Navarro sólo arremetió contra la conductora a quien ha dicho no saber quién es.

Daniela Navarro, exhabitante de #LaCasaDeLosFamosos2, acusa a Yolanda Andrade de iniciar campaña de bullying en su contra pic.twitter.com/kB7HYrdHhL — EnelShow.com (@enelshow) August 8, 2022

Cabe destacar que esta no es la primera disputa de Daniela que genera polémica. Anteriormente y cuando estaba dentro de "La casa de los famosos", protagonizó un tremendo encontronazo con Niurka, aquella pelea las convirtió en tema de conversación y objeto de críticas, pues ambas sacaron lo peor de sí.