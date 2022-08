Claudio Yarto de Caló es comparado con Mario Bezares; se le cae 'bolsita blanca' en La Academia

La Academia 2022 tuvo al grupo Caló como invitados especiales durante la semifinal, sin embargo, Claudio Yarto, vocalista de la banda, vivió un incómodo momento luego de que se le cayera una sospechosa bolsita blanca en el escenario.

El momento pasó desapercibido hasta que un usuario subió el vídeo y se hizo viral. Al integrante de Caló, lo están comparando con Mario Bezares, pues el conductor hace unos años tuvo una situación similar, sin embargo, la "bolsita" que él tenía al parecer sí contenía sustancias ilegales. Aquí los detalles.

Todo sucedió en la semifinal de La Academia 2022. Caló fue invitado especial durante el concierto y pusieron a bailar al público, alumnos, maestros y hasta a los jueces con su éxito "Ponte atento".

La presentación habría salido perfecta y sin inconveniente alguno hasta que un usuario de TikTok subió un vídeo en el que Claudio Yarto de Caló fue captado con una bolsita sospechosa, pues era de color blanco y resaltaba en el piso negro del escenario. Enseguida los usuarios pensaron que eran drogas o alguna sustancia ilegal, pues el cantante tiene un historial complejo con las adicciones, tan es así que fue ese el motivo por el que el grupo se separó hace algunos años en su mejor momento.

Fue casi al final de la canción cuando se ve que se le cae dicho objeto blanco de su pantalón y al darse cuenta, Claudio Yarto intenta patearlo pero justo lo deja al final del escenario.

Usuarios comenzaron a sospechar sobre el contenido de dicha bolsita, sin embargo, muchos aseguran que solo es un pañuelo o un cubrebocas, pues se ve que "flota" y que "no pesa mucho".

Mario Bezares, quien fuera uno de los mejores amigos de Paco Stanley, conducía a su lado el programa "Pacatelas", sin embargo, durante una emisión Mario se puso a bailar "El Gallinazo" cuando de la nada se le cayó una bolsita blanca que al parecer era droga. De inmediato, el conductor guardó este objeto en su pantalón y al finalizar su famoso baile mostró que supuestamente se había caído un papel, pero muchos dudaron de esta versión.

Recordemos que Mario Bezares estuvo involucrado en el asesinato de Paco Stanley, quien se decía que estaba involucrado en un negocio de narcotráfico y drogas; tras una supuesta deuda fue que decidieron matarlo y se dijo que su amigo fue cómplice de lo que sucedió en aquella comida a las afueras del restaurante "El charco de las ranas" al sur de la ciudad de México.

Fue hasta hace unos meses en la entrevista con Yordi Rosado que Mario Bezares rompió el silencio sobre la bolsita con drogas que se le cayó en el programa, argumentando que en realidad era una caja de cerillos con el teléfono de una mujer transexual que besó a Paco Stanley.

Según Mario Bezares, la mujer dejó su número en esa caja y él la guardó en su saco pero no la tiró a la basura; meses después que volvió a utilizar dicha prenda no se acordaba que los cerillos estaban ahí guardados, por lo que desmintió tener sustancias ilegales.

Tras lo sucedido con Claudio Yarto de Caló en el concierto de La Academia 2022, usuarios aseguran que fue víctima de un "bezarazo" justo como le había sucedido a Mario Bezares en el programa en vivo.

Claudio Yarto de Caló, quien actualmente tiene 55 años de edad, alcanzó el éxito en los años 90 gracias a su música y al estilo que tenían. Sin embargo, la fama le cobró caro al cantante pues tuvo severos problemas de adicción a las drogas.

El vocalista de Caló reveló que a los 24 años probó la marihuana y que aunque no era fácil de conseguir, siempre tenía a alguien que le pasaba los "toques".

"No estaba tan chavito porque tampoco era tan fácil conseguir un poco de marihuana... Cuando empiezas a fumar, es muy raro que se te bajé demasiado la presión, a menos que fumes demasiado y la famosa pálida", comentó

Claudio comentó que pasó de consumir marihuana, a comprar cocaína y alcohol, lo que aumentó su adicción a todo tipo de sustancias.

"Me invitaban pases y luego agarras y empiezas a comprar tus gramos. No hay dinero que alcance para eso. Al dealer le dices 'Te la pago después', y ahí te van embarcando".

Sin embargo, los otros integrantes de Caló comenzaron a preocuparse sobre este tema y era algo que siempre tenían al pendiente, pues Claudio Yarto era el líder y el que hacía todas las negociaciones.

Además, reveló que en 1997 se internó en una clínica y estuvo varios años limpio, hasta que el nacimiento de su segundo hijo y la separación con su esposa, lo llevaron de nueva cuenta a consumir drogas

"En ese momento, en la hora de la separación, como no tenía a quién darle en la torre, me doy en la torre yo. Me voy fuera de la casa, viví en un hotel 8 meses haciendo mis negocios pero pegándole a esa."