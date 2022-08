Conductora es captada modelando ropa en mercado del Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.— Raquel Bigorra sorprendió a los asistentes al mercado de Chiconcuac, pues la famosa conductora se convirtió en la modelo estelar de un evento llamado "Fashion Day" en el Estado de México. Como era de imaginarse, la presentación de la también empresaria en este lugar desató los comentarios de todo tipo.

La conductora Raquel Bigorra es captada modelando ropa en mercado del Estado de México

La cubana dio de qué hablar luego de que se le viera modelando en el mercado de Chiconcuac, en el Estado de México.

A través de varios vídeos compartidos en distintas redes sociales como TikTok e Instagram, internautas y seguidores de la conductora de TV comentaron la presentación de la cubana, quien atrajo la atención de visitantes y vendedores, quienes se encontraba en el mercado.

Como si se tratara de una pasarela en París o Nueva York, Raquel Bigorra modeló como toda una profesional las distintas prendas que se venden exclusivamente en los locales del reconocido mercado y que son de diseñadores mexicanos.

Desde blusas, faldas y jeans de distintos estilos, hasta coloridos mamelucos y tiernas pantuflas, fue la ropa que la conductora lució durante su espectáculo de modelaje que asombró a varios asistentes al mercado de Chiconcuac.

"Me fui a surtir ropita aesthetic y miren a quién me encontré", fue el comentario de una usuaria de TikTok, quien se dijo sorprendida de ver a Raquel Bigorra en aquel lugar.

Y aunque al igual que la internauta, varias personas se mostraron asombradas de ver a la cubana en el famoso mercado, la presencia de la presentadora de TV ya había sido anunciada. Mediante redes sociales se dio a conocer que se realizaría un evento llamado "Fashion Day" y que Raquel sería la invitada especial.

Por su parte, Raquel Bigorra compartió en su cuenta de Instagram un vídeo mostrando cómo fue su participación en el evento; de igual modo aprovechó para agradecer el cariño que recibió.

"Aquí andamos en Chiconcuac... Me lo quiero llevar todo. Gracias por tanto, tanto cariño. No me quiero ir", escribió, la cubana.