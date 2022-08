La Academia 2022. Alexander Acha habla mal de Nelson con Andrés y lo exhiben (VÍDEO)

La Academia 2022 ya está por llegar a su final, sin embargo, después de todas las polémicas y escándalos que han rodeado al programa de TV Azteca, parece que ya hay otro, pues ahora es Alexander Acha, director del reality, quien fue captado hablando mal de Nelson con Andrés.

Todo fue exhibido en la transmisión en vivo de La Academia cuando Alexander Acha y Andrés estaban hablando de su presentación en el concierto final. En redes sociales están arrmetiendo contra el cantante de "Te amo" asegurando que no es un buen directos. Aquí los detalles.

La Academia 2022. Alexander Acha habla mal de Nelson con Andrés y lo exhiben

Alexander Acha, director de La Academia 2022, se encontraba hablando con Andrés y el profesor Raúl Carballeda sobre su presentación en la final.

Andrés expresó que algunos de sus compañeros, por ejemplo Nelson, iba a bailar y estaba dando a entender que su canción no era tan explosiva o llamativa como las de los demás, a lo que Alexander Acha respondió que Nelson no cantaba como él y que era imposible que llegara a las notas que él hace, pues por su tipo de voz no se lo permitía.

Asimismo, Alexander Acha agregó que Nelson al ser un barítono, es poco probable que tenga éxito en su carrera musical, pues hay muy pocos cantantes con ese registro que logran sacarle provecho. El profesor Raúl agregó también que el peso vocal era importante y opinó lo mismo que el director.

Andrés comentó que Nelson era bien "exacto" a la hora de cantar y ahí fue cuando Alexander Acha lo interrumpió para decirle que su voz no era igual a la de su compañero.

Usuarios explotan contra Alexander Acha por criticar a Nelson de La Academia 2022

Ante esto, Nelson, participante de La Academia 2022, se volvió tendencia en redes sociales y los internautas explotaron contra el director Alexander Acha por hablar de sus alumnos de esa manera. Varios usuarios argumentaron que no tenía por qué hacer ese tipo de comentarios y mucho menos mostrar su favoritismo contra otros alumnos.

Es que Andresse es un buen cantante al igual que Nelson, no había necesidad de hacer ese comentario y menos esa forma de decirlo, en fin vamos todos a votar por Nelson. uD83DuDC38#LaAcademia — Team Potaxies || uD83DuDC38uD83DuDC8E (@tony_supremacy) August 9, 2022

Yuridia demostrándole apoyo a Nelson mientras su mediocre director haciéndolo de menos e ahí la diferencia de un verdadero artista. #LaAcademia — MaruD83CuDDF2uD83CuDDFD (@dyln_ls) August 9, 2022

Ni Cesia ni Nelson se merecen todos los desprecios y minimizaciones de los que han sido víctimas. #LaAcademia — liliuD83DuDC9BuD83CuDF3B (@lili4bp) August 9, 2022

Bueno, continúen votando por mi Nelson para que siga colapsando el asquerose y mediocre del Alexander #LaAcademia pic.twitter.com/BzyKF0JKlE — A uD83DuDC38 (@onlypotaxie) August 9, 2022

Nada que agregar. Nelson le demostró a cierto director y a cierta madrina que el puesto SE LO GANÓ A PULSO DESDE EL PRIMER DÍA y que el público JAMÁS votó en vano por él. uD83DuDC8B#LaAcademia#LaAcademiaFinalistas pic.twitter.com/Eq3m4kQcAF — ? a l e x i s ? (@alexislovatoac) August 8, 2022

¿Cuándo es la final de La Academia 2022?

La final de La Academia 2022 se llevará a cabo este fin de semana: el sábado 13 de agosto y domingo 14 de agosto. Los alumnos que llegaron a la gran final son: Nelson, Cesia, Rubí, Andrés y Mar.

La expulsión de Eduardo el domingo pasado causó mucha polémica entre los usuarios y hasta los mismos jueces y profesores de La Academia, pues varios no estuvieron de acuerdo y aseguraron que Rubí habría tenido que abandonar el programa y ceder su lugar a su compañero, ya que no tiene el talento ni la voz para estar en el programa.

Alexander Acha acompañó a Eduardo hasta la salida del programa, Ana Bárbara también e incluso Lolita Cortés se mostró visiblemente indignada por la decisión y se fue del programa.

¿Qué canciones cantarán en la final de La Academia 2022?

Las canciones elegidas para la gran final de La Academia 2022 fueron:

Sábado 13 de agosto:

Andrés: Ayer, de Luis Miguel

Cesia: Yo viviré (I will survive), de Celia Cruz

Mar: Amores extraños, de Laura Pausini

Nelson: Robarte un beso, de Carlos Vives

Rubí: A fuego lento, de Rossana

Domingo 14 de agosto: