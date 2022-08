La Voz México 2022. La yucateca Aeda Fernanda, se convierte en semifinalista

MÉRIDA.— Fue el pasado mes de junio cuando se dio a conocer que Aeda Fernanda se convirtió en participante de La Voz México 2022. En aquella ocasión la yucateca logró impresionar a todos los coaches, pero al final mediante una ¡Bomba!, la joven eligió a Joss Favela como coach. Ahora Aeda se convirtió en la segunda semifinalista, por lo que sus fans esperan pueda convertirse en la ganadora.

Apenas el 11 de julio, Aeda Fernanda visitaba el Diario de Yucatán para expresar su sentir tras su participación en la ronda de audiciones donde ella misma eligió irse al equipo de Joss Favela, cantante al que la participante dijo admirar mucho por su sencillez y profesionalidad.

Pero este lunes 8 de agosto, en una emisión más del programa televisado por TV Azteca, Aeda Fernanda, participante originaria de Mérida, Yucatán, dio cátedra de su talento y demostró porque es la favorita para ganar el concurso de canto.

Aeda, se convirtió en la segunda semifinalista del equipo de Joss Favela, ya que una vez más sorprendió a los coaches con su talento.

En entrevista vía telefónica con Grupo Megamedia, Aeda Fernanda, dijo estar contenta por todo el apoyo que ha recibido, asimismo, aseguró que su estancia en La Voz México 2022 ha sido una experiencia maravillosa, porque ha aprendido mucho de grandes personas como su coach Joss Favela.

La yucateca también externó estar fascinada con los consejos que le dieron durante el programa, por lo que manifestó que seguirá poniendo mucha atención a cada opinión de su coach para seguir representando a Yucatán con orgullo.

Durante su participación, Aeda Fernanda cantó el tema ‘Nave del olvido’ del 'Príncipe de la Canción', José José, esa interpretación fue la que le dio el pase a la etapa semifinal.

“Esa canción mi coach me la puso, mucha gente me pregunta por qué no he cantado regional mexicano, si ese es uno de los géneros que más me gustan, pero pues el coach sabe qué es lo mejor para su equipo y al final de cuentas queda a disposición de él lo que yo interprete, explicó la joven.

“Por supuesto que los arreglos son diferentes, la diferencia es hacer mía la canción, muy diferente a lo que es la versión original del maestro, José José”, agregó la yucateca.

Por último, Aeda Fernanda agradeció nuevamente al público que la apoya, en especial a Grupo Megamedia por el apoyo que esta casa editorial le ha dado desde el día en el que ella se paró en los escenarios de La Voz México 2022.

“Estoy muy feliz, contenta, emocionada, agradecida también con el público que me sigue y apoya, por supuesto a Grupo Megamedia por el apoyo que siempre me brindaron desde el día uno, quiero ganar esta etapa para seguir poniendo a Yucatán en lo alto.”, concluyo la joven cantante.- Gilmer Eb López