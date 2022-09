LOS ÁNGELES.— El accidente que sufrió Eugenio Derbez sigue siendo un tema controversial, pues hasta el momento no se sabe con exactitud cómo el actor sufrió tan aparatoso caída que terminó provocando que sea sometido a una complicada cirugía. Debido a lo "raro" de este incidente, ahora ha salido otra versión que apunta a que el también director podría haber sido víctima de algo más delicado.

Eugenio Derbez habría sufrido un infarto y no una caída

Aunque Alessandra Rosaldo, la esposa de Derbez, dio a conocer que Eugenio había sufrido un accidente jugando un videojuego de realidad virtual y que debido a ello tuvo que ser operado, pues una caída le provocó que se quebrara el hombro en varios pedazos, ahora sale a la luz otra versión.

Fue en el programa "Chisme No Like" en el que se mencionó que posiblemente el también comediante habría sufrido un infarto.

De acuerdo con el paparazzi Pierre Rojas, sobre el accidente que afectó la salud de Eugenio Derbez hay algunas inconsistencias que hacen pensar que el caso del actor podría tratarse de algo más grave.

Asimismo, Rojas indicó que notó algo "raro" luego de haber estado toda la noche en el hospital donde se encuentra el protagonista de "No se aceptan devoluciones".

Por su parte, el presentador del programa, Javier Ceriani le preguntó al paparazzi si Eugenio se encontraba en el área de traumatología, donde estarían tratándolo tras el supuesto accidente que le habría dañado severamente el hombro, a lo que Pierre respondió, “hasta el día de ayer no estaba en esa sección, directamente se rumora que pueden ser temas del corazón”.

Debido a la declaración del paparazzi, Ceriani agregó: “se habló de un infarto”. Pierre Rojas respaldó esta teoría al señalar que "hasta ahorita no se ha dado la claridad", esto en referencia a que la esposa de Eugenio Derbez y sus hijos han tratado de mantener el accidente del histrión de "CODA" con cierto hermetismo.

“Hablamos de infarto, hablamos de situaciones ya más extremas en el cual hasta ahorita no se ha dado la claridad, no hay nadie que nos pueda dar información, todo es un misterio”, detalló el paparazzi.

Elisa Berenstain, quien ya regresó al programa transmitido por YouTube, señaló que Alessandra Rosaldo probablemente pronto de una declaración al respecto de la salud de Eugenio, pues la prensa en México la espera, ya que viajará al país por compromisos que tiene programados.

“Desde que dimos a conocer la noticia... dijimos que se trataba de algo del hombro, digo, en un infarto te duele toda la parte izquierda… no podemos entender por qué el misterio, si (el accidente) fue en una producción y estos rumores tan fuertes de un infarto, es lamentable”, finalizó Elisa en el programa ''Chisme No Like''.