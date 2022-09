Ingrid Coronado estaría ''protegida''; viuda de Fernando del Solar no se quedaría con la casa

Anna Ferro recordó a Fernando del Solar a dos meses de su muerte y en medio de la polémica por la casa de Cuernavaca que aún está en disputa legal, pues de acuerdo a la abogada de Ingrid Coronado, la dicha propiedad le pertenece a la conductora y a sus hijos, sin embargo, luego de que se filtrara el testamento de Fernando del Solar se dijo que en dicho documento, el presentador argentino habría estipulado que la mitad de la casa era para Ingrid Coronado y sus hijos y la otra mitad para Anna Ferro, su viuda y esposa.

Ahora, la misma Ingrid Coronado reveló cómo está su situación con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, y habló respecto a la casa de Cuernavaca que se encuentra en una disputa por ambas partes.

Ingrid Coronado se quedaría con la casa en la que vivió Fernando del Solar y Anna Ferro

Este jueves durante la emisión del programa Sale el sol, la conductora Ana María Alvarado habló sobre la polémica que mantienen Ingrid Coronado y Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar y es que explicó que aunque dicha casa de Cuernavaca fue adquirida tanto por Fer como por Ingrid, el fallecido conductor no podría dejársela a su viuda debido a que es parte de un fideicomiso que protege tanto a sus hijos como a su mamá, pues ella es quien está pagando la mensualidad que se cobra.

"Me estaban explicando que la casa se compró mediante un fideicomiso. entonces no entra en cuestiones de herencia, o sea que aunque la hayan puesto en testamento, Anna Ferro no la va poder reclamar porque el fideicomiso era a nombre de Fer, Ingrid y sus hijos, y cuando es así, ni el SAT te lo puede quitar" dijo Ana María.

La presentadora y amiga de Ingrid Coronado recalcó que es Ingrid quien se hace cargo de ese fideicomiso, que aunque su costo es alto, al final es una inversión porque protege los bienes de las partes involucradas.

"Hay que pagar una mensualidad a lo largo del tiempo para tener el fideicomiso, es algo caro, pero protege tus bienes, en este caso el de Ingrid y de sus hijos", dijo.

Asimismo, Ana María Alvarado reveló que Anna Ferro no supo manejar la muerte de Fernando del Solar y se equivocó al dar una entrevista exclusiva a una revista de espectáculos pues habló de cosas que no le correspondían, como por ejemplo el tema de Ingrid Coronado y la herencia de sus hijos.

"A Anna Ferro le faltó inteligencia para el manejo de la situación, porque a muy pocos días de fallecido, primero nos dio la impresión de una mujer de paz, y de pronto se le bota el chip y vende una entrevista, habla de Ingrid Coronado y pone en entre dicho muchas cosas que ni siquiera sabe de ambas partes", agregó

Ingrid Coronado aún no inicia proceso legal contra Anna Ferro por la casa de Fernando del Solar

Ingrid Coronado asistió al festival BienFest, evento del cual será embajadora, y durante un breve encuentro con los medios y la prensa, la exesposa de Fernando del Solar habló sobre su supuesto pleito legal con Anna Ferro y declaró que aún no hay un proceso y que por el momento está enfocada en sus hijos, ya después verá todos los temas legales correspondientes a la herencia, la casa de Cuernavaca en la que vivió Fernando del Solar con Anna Ferro y todo lo relacionado al testamento que habría dejado el presentador.

"No he iniciado ningún trámite legal ni de fideicomiso, ni de sucesión, ni ningún trámite legal, yo estoy enfocada en mis hijos en qué ellos sanen sus heridas, y después de ese tiempo poder enfocarme en las demás cosas", dijo

También explicó que tanto Luciano como Paolo, se encuentran tomando terapia tanatológica para superar la muerte de su padre y reveló que tampoco se ha comunicado con la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, para intentar llegar a un acuerdo por la herencia y testamento de su expareja.

Ingrid Coronado aclara rumores sobre romance con Marco Antonio Regil

Asimismo, en dicha rueda de prensa por el mencionado festival, Ingrid Coronado rompió el silencio sobre el supuesto romance que mantiene con Marco Antonio Regil, pues hace unos días se reveló que la conductora estaría dándose una nueva oportunidad en el amor después del polémico divorcio con Fernando del Solar y se rumoró que su nuevo novio sería el presentador de "100 mexicanos dijeron".

Ante esto, Ingrid Coronado reveló que por el momento aún continúa soltera pero está abierta al amor y aseguró que Marco Antonio Regil es todo un caballero y no se cierra a la posibilidad de tener una relación sentimental con el conductor, pues lo quiere mucho y lo considera un gran amigo.